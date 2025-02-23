40 ثانية فقط تقود تريزيجيه للتفوق على حمدي فتحي برباعية

الأحد، 23 فبراير 2025 - 20:32

كتب : FilGoal

تريزيجيه - روجر جيديش - الريان

انتصر الريان على الوكرة بنتيجة 4-0 في الجولة 16 من الدوري القطري.

وشارك الثنائي المصري أساسيا، إذ بدأ تريزيجيه في هجوم الريان وحمدي فتحي في وسط الوكرة.

وأشهر الحكم في الثانية 40 بطاقة حمراء مباشرة لـ صهيب جنان مدافع الوكرة الذي عرقل مهاجم الريان المنفرد.

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واستغل البرازيلي روجر جيديش النقص العددي وتقدم للريان بتوغل وتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29.

ووضح أن الوكرة يعاني دفاعيا في الدقيقة 32 بعدما خرج الحارس لتشتيت كرة بعد دائرة منتصف الملعب.

وعزز الوكرة تقدمه بفهد تميم منصور مفتاح في الدقيقة 51.

كما أضاف جيديش الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 67 لتصبح النتيجة 3-0.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لتريزيجيه في الدقيقة 64 بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 81 وصل جيديش للهاتريك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع البرازيلي أهدافه لـ 14 في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري القطري بفارق 3 أهداف عن بغداد بونجاح.

ورفع الريان رصيده لـ 21 نقطة من 16 مباراة في المركز السابع، فيما ظل الوكرة في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

تريزيجيه حمدي فتحي الدوري القطري الريان الوكرة
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