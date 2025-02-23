40 ثانية فقط تقود تريزيجيه للتفوق على حمدي فتحي برباعية

انتصر الريان على الوكرة بنتيجة 4-0 في الجولة 16 من الدوري القطري.

وشارك الثنائي المصري أساسيا، إذ بدأ تريزيجيه في هجوم الريان وحمدي فتحي في وسط الوكرة.

وأشهر الحكم في الثانية 40 بطاقة حمراء مباشرة لـ صهيب جنان مدافع الوكرة الذي عرقل مهاجم الريان المنفرد.

شوف | في الثواني الأولى .. بطاقة حمراء على صهيب جنان لاعب الوكرة أمام الريان#دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/EpArXKChx9 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 23, 2025

واستغل البرازيلي روجر جيديش النقص العددي وتقدم للريان بتوغل وتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29.

ووضح أن الوكرة يعاني دفاعيا في الدقيقة 32 بعدما خرج الحارس لتشتيت كرة بعد دائرة منتصف الملعب.

وعزز الوكرة تقدمه بفهد تميم منصور مفتاح في الدقيقة 51.

كما أضاف جيديش الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 67 لتصبح النتيجة 3-0.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لتريزيجيه في الدقيقة 64 بداعي التسلل.

شوف | الغاء هدف محمود تريزيجيه بسبب التسلل بناء على قرار من الـ VAR #دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/2iRWrB3tVS — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 23, 2025

وفي الدقيقة 81 وصل جيديش للهاتريك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع البرازيلي أهدافه لـ 14 في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري القطري بفارق 3 أهداف عن بغداد بونجاح.

ورفع الريان رصيده لـ 21 نقطة من 16 مباراة في المركز السابع، فيما ظل الوكرة في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.