أنشيلوتي: مودريتش ومالديني مثال للاعب كرة القدم.. وريال مدريد محظوظ بالكرواتي

نصح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أي لاعب كرة قدم بأن يكون مثل لوكا مودريتش وباولو مالديني.

وقاد مودريتش فريقه ريال مدريد للفوز على منافسه جيرونا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ألابا عاد بعد إصابة طويلة جدا، لعب مباراة جيدة جدا، هادئ مع الكرة وبدونها ويستطيع اللعب أساسيا في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "جيرونا كان بإمكانه تسجيل التعادل عندما كان متأخرا بهدف، جيرونا أهدر هجمة مرتدة بعد ركلة ركنية".

وأكمل "رأيت فينيسيوس جوينور في أفضل حالة، كان لا يمكن إيقافه في الشوط الثاني".

وشدد "مستقبل مودريتش؟ قلت من قبل إنه هدية لكرة القدم، عليه أن يستمر متى يريد، ريال مدريد محظوظ بوجود أسطورة مثله".

وأنهى حديثه قائلا: "كان لدي لاعب آخر يبلغ من العمر 40 عاما وهو باولو مالديني، أي لاعب كرة قدم يجب أن يضع هذا الثنائي مثال له، يتمتعان بالالتزام والاحترافية، إنها الطريقة الوحيدة للعب حتى سن الـ40".

وأطلق مودريتش تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة ليفتتح التسجيل لريال مدريد.

وبتسجيله هدف من خارج منطقة الجزاء، عادل ريال مدريد بايرن ميونيخ كأكثر فريق أحرز من خارج الـ18 في الدوريات الـ5 الكبرى.

وأحرز ريال مدريد وبايرن ميونيخ 11 هدفا.

ويستمر ريال مدريد في ملاحقة منافسه برشلونة الذي انتصر على لاس بالماس بهدفين دون رد أيضا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 54 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة 31 في المركز الـ12.