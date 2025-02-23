مودريتش: لا أعرف هدفي في جيرونا الأفضل لي أم لا

لم يحسم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد قراره بشأن هدفه في جيرونا الأفضل في مسيرته أم لا.

وقاد مودريتش فريقه ريال مدريد للفوز على منافسه جيرونا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الكرواتي لقناة ناديه: "ممتن للغاية وفخور بالحب الذي يظهره لي الجماهير دائما".

وأضاف "تركت وحدي وسيطرت على الكرة ثم سددتها بشكل جيد، لا أعرف هل هذا الهدف من الأفضل لي أم لا، لكنه جميل".

وأكمل "الانتصار مهم وعلينا مواصلة القتال، لعبنا بشكل جيد، رغم الشعور بالإرهاق".

وأنهى حديثه قائلا: "نمر بلحظة جيدة وعلينا الاستمرار، يمكننا النمو كفريق".

وأطلق مودريتش تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة ليفتتح التسجيل لريال مدريد.

وبتسجيله هدف من خارج منطقة الجزاء، عادل ريال مدريد بايرن ميونيخ كأكثر فريق أحرز من خارج الـ18 في الدوريات الـ5 الكبرى.

وأحرز ريال مدريد وبايرن ميونيخ 11 هدفا.

ويستمر ريال مدريد في ملاحقة منافسه برشلونة الذي انتصر على لاس بالماس بهدفين دون رد أيضا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 54 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة 31 في المركز الـ12.