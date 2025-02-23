قذائفه لا تتوقف.. مودريتش يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا وملاحقة برشلونة

الأحد، 23 فبراير 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

قاد لوكا مودريتش فريقه ريال مدريد للفوز على منافسه جيرونا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل مودريتش وفينيسيوس جونيور ثنائية الملكي.

وأطلق مودريتش تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة ليفتتح التسجيل لريال مدريد.

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وبتسجيله هدف من خارج منطقة الجزاء، عادل ريال مدريد بايرن ميونيخ كأكثر فريق أحرز من خارج الـ18 في الدوريات الـ5 الكبرى.

وأحرز ريال مدريد وبايرن ميونيخ 11 هدفا.

وأصبح كيليان مبابي ثالث لاعبا يصل للمساهمة الـ20 في الموسم الجاري إذ سجل 17 هدفا وصنع 3 آخرين، وذلك مثل روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ورافينيا.

ويستمر ريال مدريد في ملاحقة منافسه برشلونة الذي انتصر على لاس بالماس بهدفين دون رد أيضا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 54 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة 31 في المركز الـ12.

محاولات مستمرة من الملكي

حاول ريال مدريد كثيرا لتسجيل الهدف الأول، وجاءت الفرصة الأولى في الدقيقة 16 من رأسية فينيسيوس جونيور علت المرمى.

واستخلص مدافع جيرونا كرة خطيرة كادت أن تصل إلى مبابي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

وترجم مودريتش السيطرة والمحاولات بتسجيل الهدف الأول من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41. من تسديدة صاروخية.

وسدد فينيسيوس كرة مقوسة في الدقيقة 58 لكن ارتطمت في العارضة.

وعاد فينيسيوس مرة أخرى وسدد كرة من داخل الـ18 لكن علت المرمى.

ونجح فينيسيوس أخيرا في مضاعفة النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من كيليان مبابي في الدقيقة 83.

وبهذا قتل فينيسيوس آمال جيرونا في العودة وحصل فريقه على نقاط المباراة.

ريال مدريد جيرونا الدوري الإسباني لوكا مودريتش
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