تشكيل بيراميدز - عودة رمضان صبحي.. وشريف إكرامي أساسي ضد طلائع الجيش
الأحد، 23 فبراير 2025 - 18:16
كتب : FilGoal
أعلن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد طلائع الجيش.
ويلتقي بيراميدز مع الجيش على ملعب الدفاع الجوي في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.
وعاد رمضان صبحي لتشكيل بيراميدز بعد غيابه عن المباراة الماضية.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: شريف إكرامي.
الدفاع: محمد الشيبي – محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي.
الوسط: رمضان صبحي – مهند لاشين – أحمد عاطف "قطة".
الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – إبراهيم عادل.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة بشكل مؤقت، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) طلائع الجيش.. الشوط الثاني زد يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد غزل المحلة المصري يعلن رحيل علي ماهر خبر في الجول - بعد رحيل علي ماهر.. بوجلبان أحد المرشحين لقيادة المصري خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 16 من الدوري مران الزمالك - جلسة خاصة بين بيسيرو والسعيد.. وانتظام فتوح وشيكابالا خبر في الجول - رحيل علي ماهر عن قيادة المصري انتهت الدوري المصري - زد (2)-(0) غزل المحلة.. عودة الانتصارات