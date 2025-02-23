تشكيل بيراميدز - عودة رمضان صبحي.. وشريف إكرامي أساسي ضد طلائع الجيش

الأحد، 23 فبراير 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

علي جبر - بيراميدز

أعلن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد طلائع الجيش.

ويلتقي بيراميدز مع الجيش على ملعب الدفاع الجوي في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

وعاد رمضان صبحي لتشكيل بيراميدز بعد غيابه عن المباراة الماضية.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد الشيبي – محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي.

الوسط: رمضان صبحي – مهند لاشين – أحمد عاطف "قطة".

الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – إبراهيم عادل.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة بشكل مؤقت، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

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