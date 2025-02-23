بلباو يسحق بلد الوليد بسباعية ويحافظ على المركز الرابع

الأحد، 23 فبراير 2025 - 18:10

كتب : FilGoal

أتلتيك بلباو

حقق أتلتيك بلباو فوزا كبيرا على بلد الوليد بسبعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سان ماميس بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد بلباو للنقطة 48 في المركز الرابع بجدول الترتيب بينما توقف رصيد بلد الوليد عند النقطة 15 في المركز العشرين والأخير.

بلد الوليد خسر بسبعة أهداف للمباراة الثانية خلال الموسم الحالي بعد الخسارة بنفس النتيجة من برشلونة في بداية الدوري.

أخبار متعلقة:
قرعة الدوري الأوروبي والطريق للنهائي - مواجهة صعبة لـ يونايتد.. وروما يصطدم بـ بلباو مبابي: عقليتي تغيرت بعد مباراة بلباو.. والانتقادات ضدي كانت طبيعية بحثا عن الـ15.. برشلونة يفوز على بلباو بثنائية ويحجز مقعدا في نهائي السوبر الإسباني تشكيل برشلونة - لامين يامال يقود الهجوم أمام بلباو.. وتشيزني في حراسة المرمى

تقدم بلباو بالهدف الأول عن طريق ميكيل جيوريجيزار في الدقيقة العاشرة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من نيكو ويليامز.

وأضاف ويليامز الهدف الثاني بنفسه بعد اختراق رائع داخل منطقة الجزاء ومراوغة أكثر من لاعب.

وبتسديدة من داخل منطقة الجزاء سجل مروان سانادي الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة أضاف يوهان سانسيت الهدف الرابع لبلباو.

وقلص بلد الوليد الفارق عن طريق مامادو سيلا في الدقيقة 47 مستغلا انفراد مرمى الحارس.

وشهدت الدقيقة 56 طرد ستانكو يوريتش لاعب بلد الوليد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وعاد نيكو ويليامز للتسجيل في الدقيقة 66 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في المقص الأيسر للحارس.

وبعد ثلاثة دقائق سجل جوركا جوروزيتا الهدف السادس بعد تمريرة من إنياكي ويليامز.

إنياكي سجل الهدف السابع بنفسه في الدقيقة 87 بعد مراوغة الحارس.

وسيلعب بلباو مباراته المقبلة ضد أتليتكو مدريد في الجولة 26 من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل 1 مارس، بينما سيلتقي لاس بالماس مع بلد الوليد.

بلد الوليد الدوري الإسباني أتلتيك بلباو
نرشح لكم
أنشيلوتي: مودريتش ومالديني مثال للاعب كرة القدم.. وريال مدريد محظوظ بالكرواتي مودريتش: لا أعرف هدفي في جيرونا الأفضل لي أم لا قذائفه لا تتوقف.. مودريتش يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا وملاحقة برشلونة انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) جيرونا تشكيل ريال مدريد - ألابا أساسي لأول مرة منذ 14 شهرا.. وعودة فاسكيز أمام جيرونا فليك: لدينا بدلاء مستعدين لجلب الكثير من الجودة المشاركة الأولى في الدوري الإسباني.. نجل إيتو يشارك مع لاس بالماس ضد فياريال برشلونة يفوز على لاس بالماس ويؤمن الصدارة
أخر الأخبار
لا يتوقف عن كتابة التاريخ.. 6 أرقام تاريخية يحققها صلاح بعد هزيمة مانشستر سيتي 50 ثاتيه | الكرة الأوروبية
النني يساهم في فوز الجزيرة على النصر والارتقاء للمركز الخامس 17 دقيقة | الوطن العربي
40 ثانية فقط تقود تريزيجيه للتفوق على حمدي فتحي برباعية 31 دقيقة | المحترفون
فوز أول منذ 9 سنوات بهدف وصناعة صلاح.. ليفربول يهزم سيتي بمشاركة مرموش 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: مودريتش ومالديني مثال للاعب كرة القدم.. وريال مدريد محظوظ بالكرواتي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مودريتش: لا أعرف هدفي في جيرونا الأفضل لي أم لا ساعة | الكرة الأوروبية
قذائفه لا تتوقف.. مودريتش يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا وملاحقة برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: سكالوني قرر ضم نيكو باز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي