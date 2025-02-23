بلباو يسحق بلد الوليد بسباعية ويحافظ على المركز الرابع

حقق أتلتيك بلباو فوزا كبيرا على بلد الوليد بسبعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سان ماميس بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد بلباو للنقطة 48 في المركز الرابع بجدول الترتيب بينما توقف رصيد بلد الوليد عند النقطة 15 في المركز العشرين والأخير.

بلد الوليد خسر بسبعة أهداف للمباراة الثانية خلال الموسم الحالي بعد الخسارة بنفس النتيجة من برشلونة في بداية الدوري.

تقدم بلباو بالهدف الأول عن طريق ميكيل جيوريجيزار في الدقيقة العاشرة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من نيكو ويليامز.

وأضاف ويليامز الهدف الثاني بنفسه بعد اختراق رائع داخل منطقة الجزاء ومراوغة أكثر من لاعب.

وبتسديدة من داخل منطقة الجزاء سجل مروان سانادي الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة أضاف يوهان سانسيت الهدف الرابع لبلباو.

وقلص بلد الوليد الفارق عن طريق مامادو سيلا في الدقيقة 47 مستغلا انفراد مرمى الحارس.

وشهدت الدقيقة 56 طرد ستانكو يوريتش لاعب بلد الوليد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وعاد نيكو ويليامز للتسجيل في الدقيقة 66 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في المقص الأيسر للحارس.

وبعد ثلاثة دقائق سجل جوركا جوروزيتا الهدف السادس بعد تمريرة من إنياكي ويليامز.

إنياكي سجل الهدف السابع بنفسه في الدقيقة 87 بعد مراوغة الحارس.

وسيلعب بلباو مباراته المقبلة ضد أتليتكو مدريد في الجولة 26 من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل 1 مارس، بينما سيلتقي لاس بالماس مع بلد الوليد.