زد يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد غزل المحلة

أنهى زد سلسلة نتائجه السلبية فوز بهدفين دون رد على غزل المحلة في الجولة 15 من الدوري المصري.

سجل معط ماجاسا وأحمد عادل هدفا اللقاء الوحيد الذي أقيم على استاد القاهرة.

ولم يفز زد في آخر 6 مباريات من الدوري المصري منذ الفوز على الاتحاد في الجولة 8.

وخسر نيكوديموس بابافسيليو ثاني مباراة في الدوري مع غزل المحلة من 4 مباريات.

وتعد تلك الخسارة الرابعة على التوالي لزعيم الفلاحين خارج الأرض.

الفوز ارتقى بزد 5 مراكز دفعة واحدة برصيد 19 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن بتروجت العاشر.

فيما توقف رصيد غزل المحلة عند 14 نقطة في المركز الـ 14.

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وصف المباراة

أطلق بن حمودة تصويبة علت العارضة في الدقيقة 11.

وأرسل أحمد الصغيري عرضية متقنة أودعها الموريتاني برأسية في الشباك في الدقيقة 27.

ويعد ذلك أول للموريتاني في الدوري المصري في مباراته رقم 35.

جوووول.. ماتا مجاسا يسجل هدف التقدم لزد في شباك غزل المحلة بعد عرضية بالمقاس من أحمد الصغيري💥⚽#ON_Sport pic.twitter.com/vRNwujrYNa — ON Sport (@ONTimeSports) February 23, 2025

شوط أول انتهى بهدف وحيد.

وفي بداية الشوط الثاني شارك رشاد عرفاوي لأول مرة مع غزل المحلة بدلا من أحمد فوزي، بعد ساعات من انضمامه لزعيم الفلاحين.

وأهدر بن حمودة انفرادا في الدقيقة 57 تصدى لها علي لطفي بثبات.

حاول لاعبو غزل المحلة على مرمى زد لكن دون تهديد حقيقي.

وفي الدقيقة 90+1 عزز أحمد عادل تقدم زد من انفراد بتسديدة أرضية سكنت الشباك.