مصطفى محمد يشارك في فوز نانت أمام جماهيره الغاضبة

شارك مصطفى محمد مهاجم نانت في فوز فريقه الصعب على لانس بنتيجة 3-1 يوم الأحد.

وحل لانس ضيفا على نانت ضمن الجولة 23 من الدوري الفرنسي في الرابعة مساء.

قبل انطلاق اللقاء تهكمت جماهير نانت على فريقها حين رفعت لافتة "خسرتم 7-1 أمام موناكو يوم السبت، ولم تتدربوا حتى يوم الثلاثاء من أجل الراحة، من المهم دائما الراحة بعد عدم القيام بأي شيء".

وبدأ مصطفى محمد كأساسي في هجوم نانت بعدما شارك كبديل في المباراة الأخيرة ضد موناكو.

وتسبب مصطفى محمد في الهدف الأول لفريقه حين صارع على الكرة مرتين قبل أن تصل لزميله ليروكس لويس الذي سدد في المرمى بالدقيقة 36.

وضاعف موسيس سيمون النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

بعدها بـ4 دقائق قلص نيل العيوني الفارق من ركلة جزاء.

وشهدت الدقيقة 71 طرد مابالا نزولا لاعب لانس.

واستبدل مصطفى قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم نانت 2-1.

وفي الدقيقة 95 سجل ميشلاك إيليا بديل مصطفى محمد هدف تأمين الفوز.

ورفع نانت رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ14.

فيما يتواجد لانس في المركز الثامن بـ33 نقطة.

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