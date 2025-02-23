كونتي: أكره الخسارة.. واللاعبون فعلوا عكس ما قلته لهم

هاجم أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي لاعبيه بسبب فعلهم عكس ما قاله لهم في مباراة كومو.

وحقق كومو فوزا تاريخيا لم يتحقق منذ 73 عاما على نابولي في الدوري الإيطالي بنتيجة 2-1.

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في الشوط الثاني فعلنا عكس ما قلناه لبعضنا البعض في غرفة تبديل الملابس كومو كان أكثر جوعا منا، أنا آسف للغاية على الخسارة".

وأضاف "علينا أن نتعرق من أجل كل انتصار، بمجرد أن نتباطأ لتحقيق الفوز، يمكن أن يحدث هذا النوع من الأشياء، إنه خطأي".

وأكمل "نحن نحقق شيء غير عادي، علينا أن نحافظ على هذا المستوى من العزيمة، لا يمكن التسامح مع الهزائم".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا أكره الخسارة، لذا علينا أن نبقى على المسار الصحيح، اللاعبون يحققون أشياء مذهلة".

وجرد ذلك الفوز نابولي من صدارة الدوري الإيطالي لإنتر بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

ولأول مرة يحقق كومو الفوز على نابولي منذ عام 1952 في الدوري الإيطالي.

وأصبح نابولي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق نقطة عن إنتر الذي تصدر الترتيب بعد فوزه على جنوى.