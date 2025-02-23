كونتي: أكره الخسارة.. واللاعبون فعلوا عكس ما قلته لهم

الأحد، 23 فبراير 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

هاجم أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي لاعبيه بسبب فعلهم عكس ما قاله لهم في مباراة كومو.

وحقق كومو فوزا تاريخيا لم يتحقق منذ 73 عاما على نابولي في الدوري الإيطالي بنتيجة 2-1.

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في الشوط الثاني فعلنا عكس ما قلناه لبعضنا البعض في غرفة تبديل الملابس كومو كان أكثر جوعا منا، أنا آسف للغاية على الخسارة".

أخبار متعلقة:
لم يحدث منذ 73 عاما.. كومو يجرد نابولي من صدارة الدوري بثنائية باروني يتفوق على كونتي مجددا.. لاتسيو يتعادل مع نابولي وأتالانتا يرفض الهدية قلص الفارق مع نابولي.. إنتر يفوز على فيورنتينا قبل دربي إيطاليا التعثر الثاني تواليا.. نابولي يهدر نقطتين جديدتين أمام أودينيزي والصدارة في أمان

وأضاف "علينا أن نتعرق من أجل كل انتصار، بمجرد أن نتباطأ لتحقيق الفوز، يمكن أن يحدث هذا النوع من الأشياء، إنه خطأي".

وأكمل "نحن نحقق شيء غير عادي، علينا أن نحافظ على هذا المستوى من العزيمة، لا يمكن التسامح مع الهزائم".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا أكره الخسارة، لذا علينا أن نبقى على المسار الصحيح، اللاعبون يحققون أشياء مذهلة".

وجرد ذلك الفوز نابولي من صدارة الدوري الإيطالي لإنتر بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

ولأول مرة يحقق كومو الفوز على نابولي منذ عام 1952 في الدوري الإيطالي.

وأصبح نابولي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق نقطة عن إنتر الذي تصدر الترتيب بعد فوزه على جنوى.

أنطونيو كونتي الدوري الإيطالي نابولي كومو
نرشح لكم
"دون علم تشافي".. تقرير يكشف كيف تطور بيدري بدنيا دي زيربي: لن أدرب في الدوري الفرنسي بعد مارسيليا.. وما حدث ضد أوكسير كان فضيحة جوارديولا: صلاح دافع ضدنا أكثر من المباريات السابقة سلوت: الفوز على مانشستر سيتي سببه الدفاع الجيد أكثر من الهجوم روبرتسون: صلاح لاعب من عالم آخر.. ونحن سعداء بوجوده معنا الدوري الفرنسي - خسارة كبيرة لـ لوهافر بمشاركة كوكا.. وعبد المنعم يشاهد فوز نيس على الدكة لا يتوقف عن كتابة التاريخ.. 6 أرقام تاريخية يحققها صلاح بعد هزيمة مانشستر سيتي فوز أول منذ 9 سنوات بهدف وصناعة صلاح.. ليفربول يهزم سيتي بمشاركة مرموش
أخر الأخبار
"دون علم تشافي".. تقرير يكشف كيف تطور بيدري بدنيا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي زيربي: لن أدرب في الدوري الفرنسي بعد مارسيليا.. وما حدث ضد أوكسير كان فضيحة 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهلال السوداني: لم نستقر على ملعبنا لمواجهة الأهلي حتى الآن ساعة | الكرة الإفريقية
لن يشارك ضد ريال مدريد.. أنتوني يصنع ويطرد في فوز بيتيس على خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع أنيس بوجلبان لتدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: صلاح دافع ضدنا أكثر من المباريات السابقة ساعة | الدوري الإنجليزي
سلوت: الفوز على مانشستر سيتي سببه الدفاع الجيد أكثر من الهجوم ساعة | الكرة الأوروبية
روبرتسون: صلاح لاعب من عالم آخر.. ونحن سعداء بوجوده معنا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي