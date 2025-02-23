المصري يعلن رحيل علي ماهر
الأحد، 23 فبراير 2025 - 17:25
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي المصري رحيل علي ماهر من تدريب الفريق فنيا.
وكان FilGoal.com قد كشف عن توصل النادي المصري لاتفاق بفسخ تعاقد علي ماهر بالتراضي بين الطرفين.
وتعثر المصري في 4 مباريات من آخر 5 خاضهم الفريق بثلاثة تعادلات وهزيمة، آخرها تعادل سلبي مع الإسماعيلي.
وخاض علي ماهر 67 مباراة مع المصري فاز في 33 وخسر 18 وتعادل في 16.
وقاد علي ماهر الفريق لربع النهائي الكونفدرالية حيث سيواجه المصري خصمه سيمبا التنزاني.
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