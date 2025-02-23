التشكيل - تريزيجيه وحمدي فتحي أساسيان في صدام مصري بالدوري القطري
الأحد، 23 فبراير 2025 - 17:20
كتب : FilGoal
يشارك محمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان وحمدي فتحي لاعب وسط الوكرة في التشكيل الأساسي لفريقيهما بالمباراة التي تجمع الفريقين يوم الأحد.
ويحل الريان ضيفا على الوكرة ضمن الجولة 16 من الدوري القطري.
وجاء تشكيل الوكرة على النحو التالي:
فيما جاء تشكيل الريان على النحو التالي:
ويحتل الريان المركز الثامن في جدول الدوري القطري برصيد 18 نقطة.
فيما يحتل الوكرة المركز التاسع برصيد 17 نقطة.
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