انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) جيرونا
الأحد، 23 فبراير 2025 - 17:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ 51 نقطة بينما جيرونا في المركز 11 برصيد 31 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
------------------------------
انتهت
ق 83: جووووووووول فينيسيوس بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من كيليان مبابي.
ق 75: تسديدة من فينيسيوس داخل منطقة الجزاء علت المرمى.
ق 58: تسديدة مقوسة رائعة من فينينسيوس جونيور ترتطم في العارضة.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 41: جووووووووول لوكا مودريتش من تسديدة صاروخية.
ق 30: مدافع جيرونا يستخلص كرة خطيرة كادت أن تصل إلى مبابي داخل منطقة الجزاء.
ق 16: رأسية من فينيسيوس جونيور علت المرمى.
بداية المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل
نرشح لكم
أنشيلوتي: مودريتش ومالديني مثال للاعب كرة القدم.. وريال مدريد محظوظ بالكرواتي مودريتش: لا أعرف هدفي في جيرونا الأفضل لي أم لا قذائفه لا تتوقف.. مودريتش يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا وملاحقة برشلونة بلباو يسحق بلد الوليد بسباعية ويحافظ على المركز الرابع تشكيل ريال مدريد - ألابا أساسي لأول مرة منذ 14 شهرا.. وعودة فاسكيز أمام جيرونا فليك: لدينا بدلاء مستعدين لجلب الكثير من الجودة المشاركة الأولى في الدوري الإسباني.. نجل إيتو يشارك مع لاس بالماس ضد فياريال برشلونة يفوز على لاس بالماس ويؤمن الصدارة