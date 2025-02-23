انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) جيرونا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ 51 نقطة بينما جيرونا في المركز 11 برصيد 31 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انتهت

ق 83: جووووووووول فينيسيوس بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من كيليان مبابي.

ق 75: تسديدة من فينيسيوس داخل منطقة الجزاء علت المرمى.

ق 58: تسديدة مقوسة رائعة من فينينسيوس جونيور ترتطم في العارضة.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 41: جووووووووول لوكا مودريتش من تسديدة صاروخية.

ق 30: مدافع جيرونا يستخلص كرة خطيرة كادت أن تصل إلى مبابي داخل منطقة الجزاء.

ق 16: رأسية من فينيسيوس جونيور علت المرمى.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل