تشكيل ريال مدريد - ألابا أساسي لأول مرة منذ 14 شهرا.. وعودة فاسكيز أمام جيرونا

يبدأ ديفيد ألابا أساسيا لأول مرة بقميص ريال مدريد منذ ديسمبر 2023 أمام جيرونا في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

المدافع النمساوي غاب لمدة تفوق الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وشارك في أكثر من مباراة هذا الموسم كبديل، لتكون تلك أول مباراة له أساسيا منذ تعرضه للإصابة أمام فياريال.

ويعوض براهيم دياز غياب جود بيلينجهام بسبب الإيقاف.

وعاد لوكاس فاسكيز لقيادة مركز الظهير للملكي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الملكي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤوف أسينسيو – ديفيد ألابا – فيرلان ميندي

الوسط: أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش – براهيم دياز

الهجوم: رودريجو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

فيما يحتل جيرونا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.