تشكيل ريال مدريد - ألابا أساسي لأول مرة منذ 14 شهرا.. وعودة فاسكيز أمام جيرونا

الأحد، 23 فبراير 2025 - 16:48

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد

يبدأ ديفيد ألابا أساسيا لأول مرة بقميص ريال مدريد منذ ديسمبر 2023 أمام جيرونا في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

المدافع النمساوي غاب لمدة تفوق الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وشارك في أكثر من مباراة هذا الموسم كبديل، لتكون تلك أول مباراة له أساسيا منذ تعرضه للإصابة أمام فياريال.

ويعوض براهيم دياز غياب جود بيلينجهام بسبب الإيقاف.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي يوضح كيف تفوق ريال مدريد على سيتي بجدارة جوارديولا يكشف سبب غياب هالاند أمام ريال مدريد تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية حتى 1% تفاؤل لم تكن كافية يا بيب.. مبابي يقود ريال مدريد لاكتساح سيتي

وعاد لوكاس فاسكيز لقيادة مركز الظهير للملكي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الملكي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤوف أسينسيو – ديفيد ألابا – فيرلان ميندي

الوسط: أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش – براهيم دياز

الهجوم: رودريجو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

Image

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

فيما يحتل جيرونا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.

الدوري الإسباني تشكيل ريال مدريد ريال مدريد جيرونا
نرشح لكم
أنشيلوتي: مودريتش ومالديني مثال للاعب كرة القدم.. وريال مدريد محظوظ بالكرواتي مودريتش: لا أعرف هدفي في جيرونا الأفضل لي أم لا قذائفه لا تتوقف.. مودريتش يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا وملاحقة برشلونة بلباو يسحق بلد الوليد بسباعية ويحافظ على المركز الرابع انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) جيرونا فليك: لدينا بدلاء مستعدين لجلب الكثير من الجودة المشاركة الأولى في الدوري الإسباني.. نجل إيتو يشارك مع لاس بالماس ضد فياريال برشلونة يفوز على لاس بالماس ويؤمن الصدارة
أخر الأخبار
لا يتوقف عن كتابة التاريخ.. 6 أرقام تاريخية يحققها صلاح بعد هزيمة مانشستر سيتي 36 ثاتيه | الكرة الأوروبية
النني يساهم في فوز الجزيرة على النصر والارتقاء للمركز الخامس 17 دقيقة | الوطن العربي
40 ثانية فقط تقود تريزيجيه للتفوق على حمدي فتحي برباعية 30 دقيقة | المحترفون
فوز أول منذ 9 سنوات بهدف وصناعة صلاح.. ليفربول يهزم سيتي بمشاركة مرموش 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: مودريتش ومالديني مثال للاعب كرة القدم.. وريال مدريد محظوظ بالكرواتي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مودريتش: لا أعرف هدفي في جيرونا الأفضل لي أم لا ساعة | الكرة الأوروبية
قذائفه لا تتوقف.. مودريتش يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا وملاحقة برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: سكالوني قرر ضم نيكو باز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي