لم يحدث منذ 73 عاما.. كومو يجرد نابولي من صدارة الدوري بثنائية

حقق كومو فوزا تاريخيا لم يتحقق منذ 73 عاما على نابولي في الدوري الإيطالي بنتيجة 2-1.

وجرد ذلك الفوز نابولي من صدارة الدوري الإيطالي لإنتر بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

ولأول مرة يحقق كومو الفوز على نابولي منذ عام 1952 في الدوري الإيطالي.

وأصبح نابولي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق نقطة عن إنتر الذي تصدر الترتيب بعد فوزه على جنوى.

وتقدم كومو بفضل هدف من خطأ دفاعي فادح بعدما سجل أمير رحماني في شباكه بالخطأ إثر تمريرة لم تجد الحارس في موقعه الصحيح في الدقيقة 7.

واستغل جياكومو راسبادوري في الدقيقة 17 خطأ الدفاع وسجل هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما انفرد.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سجل أساني دياو هدف فوز كومو بتسديدة قوية على يمين الحارس.

فوز يتحقق من 73 عاماً.. شاهد أهداف فوز نادي كومو على نابولي بنتيجة 2-1 ⚽️📹#كومو_نابولي #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/zWZQpFZrjA — ADSportsTV (@ADSportsTV) February 23, 2025

وواصل الإسباني البالغ 19 عاما تألقه بتسجيل 5 أهداف في 7 مباريات خاضها مع الفريق منذ انضمامه قادما من بيتيس.

وارتقى كومو للمركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة بفارق 9 نقاط عن مراكز الهبوط.