خبر في الجول - بعد رحيل علي ماهر.. بوجلبان أحد المرشحين لقيادة المصري

دخل التونسي أنيس بوجلبان دائرة المرشحين لقيادة المصري خلفا لعلي ماهر.

وكان FilGoal.com قد كشف عن توصل النادي المصري لاتفاق بفسخ تعاقد علي ماهر بالتراضي بين الطرفين.

وتعثر المصري في 4 مباريات من آخر 5 خاضهم الفريق بثلاثة تعادلات وهزيمة.

ويدرس النادي المصري في الوقت الحالي عددا من السير الذاتية، لاختيار أحدهم خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن بوجلبان أصبح أحد المرشحين لقيادة المصري في الفترة المقبلة.

وكان المجلس قد أصدر قرارا بخصم 200 ألف جنيه من مستحقات جميع لاعبي الفريق وذلك بعد الخسارة أمام غزل المحلة.

وحقق غزل المحلة انتصارا غائبا منذ سبتمبر 2007 على حساب المصري ضمن منافسات الدوري.

وتغلب غزل المحلة على المصري بهدف دون مقابل في ختام منافسات الجولة 14 بمسابقة الدوري قبل أن يتعادل الفريق البورسعيدي سلبيا أمام الإسماعيلي.

وبات المصري في المركز الخامس بترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام سموحة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.