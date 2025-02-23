خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 16 من الدوري

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

ويحل الأهلي ضيفا على حرس الحدود، بينما يستضيف الزمالك فريق زد ضمن منافسات الجولة.

ويتقاسم الأهلي الصدارة مع بيراميدز بـ 33 نقطة قبل أن يلعب بيراميدز مساء اليوم أمام طلائع الجيش، بينما الزمالك ثالثا بـ 28 نقطة.

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وجاءت مباريات الجولة 16 كالآتي:

الأربعاء 26 فبراير

حرس الحدود × الأهلي - 4 عصرا - استاد برج العرب

مودرن سبورت × الجونة - 4 عصرا - استاد القاهرة

الإسماعيلي × فاركو - 7 مساء - استاد الإسماعيلية

الخميس 27 فبراير

سموحة × المصري - 4 عصرا - استاد السويس الجديد

الزمالك × زد - 7 مساء - استاد القاهرة

طلائع الجيش × البنك الأهلي - 7 مساء - استاد جهاز الرياضة

الجمعة 28 فبراير

غزل المحلة × إنبي - 4 عصرا - استاد غزل المحلة

سيراميكا كليوباترا × بتروجت - 7 مساء - استاد هيئة قناة السويس

الاتحاد × بيراميدز - 7 مساء - استاد الإسكندرية