مران الزمالك - جلسة خاصة بين بيسيرو والسعيد.. وانتظام فتوح وشيكابالا

قاد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك مران الزمالك اليوم الأحد استعدادا للقاء زد في الجولة 16 من الدوري المصري.

وعقد البرتغالي جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وأشاد المدير الفني بأداء اللاعبين والمستوى الذي ظهر عليه الفريق في لقاء القمة الأخير أمام الأهلي.

وشدد بيسيرو للاعبين على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة وتحقيق الأهداف المطوبة.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الأهلي، تدريبات استشفائية وتأهيلية خاصة على هامش مران اليوم.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف مايكل جوزيه مدرب الأحمال، واكتفت هذه المجموعة بخوض التدريبات الاستشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

وفي نفس الوقت أدى باقي اللاعبين التدريبات الفنية بشكل طبيعي استعداداً للقاء زد المقبل.

وعقد بيسيرو جلسة مع عبد الله السعيد على هامش مران اليوم في حضور أيمن عبد العزيز المدرب العام، وحرص المدير الفني على الإشادة بمستوى وأداء عبد الله السعيد خلال مباراة الأهلي.

وأدى محمود جهاد تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، في ظل معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

وانتظم شيكابالا في المران وشارك في الفقرات الفنية بشكل طبيعي بعدما كان يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وظهر قائد الفريق في الفقرة البدنية بالكامل قبل أن يشارك في التدريبات الفنية استعداداً للقاء المقبل.

كما شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وانتظم فتوح في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية خلال مران اليوم، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بجزع في الرباط الخارجي للركبة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي.

ويلتقي الزمالك مع زد في الجولة المقبلة من الدوري المصري بعدما تعادل مع الأهلي أمس السبت.