انتهت في الدوري الفرنسي - نانت (3)-(1) لانس.. فوز رفاق مصطفى محمد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ولانس في الدوري الفرنسي.

ويلعب نانت ضد مارسيليا في الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

ويشارك مصطفى بشكل أساسي في تشكيل فريقه نانت خلال المباراة.

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نهاية اللقاء

ق95: جووووووول بديل مصطفى محمد يسجل الهدف الثالث لنانت

ق85: خروج مصطفى محمد ودخول ميشلاك إيليا

71: طرد مابالا نزولا لاعب لانس

ق64: نيل العيوني يقلص الفارق من ركلة جزاء

ق60: جووووووول موسيس سيمون يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق59: ركلة جزاء لنانت

ق50: حارس لانس يحرم مصطفى محمد من هدف رائع برأسية قوية

ق48: هجمة مرتدة خطيرة لنانت تنتهي بتسديدة في يد حارس لانس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36: جووووول أول لنانت.. مصطفى محمد يصارع على الكرة مرتين قبل أن تصل لزميله ليروكس لويس الذي سدد في المرمى

ق28: صدامات بدنية كثيرة بين لاعبي الفريقين

ق20: محاولات من الطرفين للتسجيل

ق10: هجوم مستمر من نانت بحثا عن هدف أول

انطلاق المباراة