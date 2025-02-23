منتخب مصر للمحليين - تغيير لاعب منتخب السويس بسبب الإصابة

الأحد، 23 فبراير 2025 - 15:52

كتب : رضا السنباطي

وائل رياض

خرج أحمد خالد لاعب منتخب السويس من قائمة منتخب مصر للمحليين بسبب الإصابة.

أحمد خالد

النادي : منتخب السويس

محمد جابر

النادي :

منتخب السويس

وأعلن اللاعب خروجه من المعسكر بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وتم استدعاء محمد جابر مدافع الترسانة لتعويضه.

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ويعد ذلك ثاني تغيير في قائمة ومعسكر منتخب مصر للمحليين الذي يقوده وائل رياض.

وانضم أيضا جرجس مجدي لاعب السكة الحديد مودرن لقائمة منتخب المحليين.

وضمت القائمة 10 لاعبين ينشطون في الدوري المصري الممتاز، و16 لاعبا في دوري المحترفين لبدء المعسكر من غدا السبت.

وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الساعة الرابعة عصرًا على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 9 مارس الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري تلك المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وائل رياض "شيتوس" مديرا فنيا لمنتخب المحليين يوم 19 فبراير.

ويقود وائل رياض تدريب المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل منافسات الجولة 24 لدوري المحترفين بسبب ارتباطات منتخب المحليين.

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