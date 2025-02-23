خبر في الجول - رحيل علي ماهر عن قيادة المصري

الأحد، 23 فبراير 2025 - 15:41

كتب : عمرو نبيل

علي ماهر

قرر مجلس إدارة النادي المصري رحيل الجهاز الفني بقيادة علي ماهر بعد سلسلة من تذبذب النتائج.

وتعثر المصري في 4 مباريات من آخر 5 خاضهم الفريق بثلاثة تعادلات وهزيمة.

وعلم FilGoal.com أن النادي المصري قد توصل لاتفاق بفسخ التعاقد مع علي ماهر بالتراضي.

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ويدرس النادي المصري في الوقت الحالي عددا من السير الذاتية، لاختيار أحدهم خلال الفترة المقبلة.

وكان المجلس قد أصدر قرارا بخصم 200 ألف جنيه من مستحقات جميع لاعبي الفريق وذلك بعد الخسارة أمام غزل المحلة.

وحقق غزل المحلة انتصارا غائبا منذ سبتمبر 2007 على حساب المصري ضمن منافسات الدوري.

وتغلب غزل المحلة على المصري بهدف دون مقابل في ختام منافسات الجولة 14 بمسابقة الدوري قبل أن يتعادل الفريق البورسعيدي سلبيا أمام الإسماعيلي.

وبات المصري في المركز الخامس بترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام سموحة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.

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