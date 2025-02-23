مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول كيف تم قيد العرفاوي بعد نهاية الانتقالات الشتوية

الأحد، 23 فبراير 2025 - 15:36

كتب : رضا السنباطي

رشاد العرفاوي - غزل المحلة

كشف مصدر من غزل المحلة كيف تم قيد رشاد العرفاوي بعد نهاية الانتقالات الشتوية.

وأعلن النادي منذ قليل ضم الجناح التونسي لمدة موسمين ونصف.

وقال مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com: "العرفاوي كان لاعبا حرا قبل غلق باب القيد في مصر".

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وأضاف "في ذلك الوقت كان اسم العرفاوي على ذمة الإفريقي التونسي في نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي (فيفا)".

وأوضح "غزل المحلة تواصل مع فيفا والنادي التونسي لحل الأزمة من أجل قيد اللاعب".

وأتم "الإفريقي التونسي أرسل خطابا لفيفا بأن اللاعب كان حرا قبل غلق القيد، وبالتالي أصبح من حق غزل المحلة قيد اللاعب بشكل طبيعي حتى بعد غلق باب القيد".

ويتواجد التونسي على مقاعد بدلاء الفريق لمواجهة زد في الجولة 15 من الدوري المصري بعد ساعات من إعلان انتقاله.

صاحب الـ 28 عاما يخوض أول تجاربه خارج تونس فارتدى من قبل قمصان الأولمبي الباجي والترجي ثم الإفريقي.

وخاض العرفاوي فقط 126 دقيقة في الدوري التونسي هذا الموسم خلال 6 مباريات.

وخلال مسيرته خاض 129 مباراة سجل 14 هدفا وصنع 11 في جميع المسابقات وتوج بلقبي الدوري والسوبر التونسي مع الترجي.

May be an image of ‎3 people and ‎text that says '‎Media Center #We_Are_Mahalla Au រ៉ស៊ីដជភ qiust NEWS. غزل المحلة يضم التونسي رشاد العرفاوي جناح نادي الإفريقي لمدة سنتين ونصف A أنهى غزل اليوم إجراءات الع مع اللاعب التونسي رشاد العرفاوي جناح نادي الإفريقي التونسي لمدة سنتين ونصف. صفقة تدعم صفوف الغريق خلال الفترة المقبلة جاء التوقيع في حضور لمهندس ولبد خليل، رئبس مجلس إدارة غزل المجلة لكرة القدم والمهندس تر ،خليل، رئيس الإدارة والمنسق العام.إلى جانب الكاتن واثل ،شكر المدير التنفيذي للنادي. ويبلغ العرفاوى اللعب ي صفوف نادي مستقبل سليمان، ينتفل إلى الأولمبي الباجي، ومنه إلى الترجي الرياطي التونسي. ثم إلى النادي الإفريقي التونسي قبل انضمامه إلى غزل ELMAMALLA‎'‎‎

وبات العرفاوي سابع صفقات غزل المحلة في سوق الانتقالات الشتوية بعد عبد الرحمن خالد "جبنة" وموسى فراوي وعماد ميهوب وأحمد فوزي وأحمد ياسين والفلسطيني محمود وادي.

ويمتلك المحلة خماسي محترف هو الغاني حميدو عبد الفتاح والإيفواريان عبد العزيز كوليبالي وموري توريه والثنائي التونسي محمد علي بن حمودة ورشاد العرفاوي.

ويستعد غزل المحلة لأن يحل ضيفا على زد في الجولة 15 من الدوري المصري عصر اليوم الأحد.

ويحتل الفريق المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة من 14 مباراة.

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