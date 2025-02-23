مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول كيف تم قيد العرفاوي بعد نهاية الانتقالات الشتوية

كشف مصدر من غزل المحلة كيف تم قيد رشاد العرفاوي بعد نهاية الانتقالات الشتوية.

وأعلن النادي منذ قليل ضم الجناح التونسي لمدة موسمين ونصف.

وقال مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com: "العرفاوي كان لاعبا حرا قبل غلق باب القيد في مصر".

وأضاف "في ذلك الوقت كان اسم العرفاوي على ذمة الإفريقي التونسي في نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي (فيفا)".

وأوضح "غزل المحلة تواصل مع فيفا والنادي التونسي لحل الأزمة من أجل قيد اللاعب".

وأتم "الإفريقي التونسي أرسل خطابا لفيفا بأن اللاعب كان حرا قبل غلق القيد، وبالتالي أصبح من حق غزل المحلة قيد اللاعب بشكل طبيعي حتى بعد غلق باب القيد".

ويتواجد التونسي على مقاعد بدلاء الفريق لمواجهة زد في الجولة 15 من الدوري المصري بعد ساعات من إعلان انتقاله.

صاحب الـ 28 عاما يخوض أول تجاربه خارج تونس فارتدى من قبل قمصان الأولمبي الباجي والترجي ثم الإفريقي.

وخاض العرفاوي فقط 126 دقيقة في الدوري التونسي هذا الموسم خلال 6 مباريات.

وخلال مسيرته خاض 129 مباراة سجل 14 هدفا وصنع 11 في جميع المسابقات وتوج بلقبي الدوري والسوبر التونسي مع الترجي.

وبات العرفاوي سابع صفقات غزل المحلة في سوق الانتقالات الشتوية بعد عبد الرحمن خالد "جبنة" وموسى فراوي وعماد ميهوب وأحمد فوزي وأحمد ياسين والفلسطيني محمود وادي.

ويمتلك المحلة خماسي محترف هو الغاني حميدو عبد الفتاح والإيفواريان عبد العزيز كوليبالي وموري توريه والثنائي التونسي محمد علي بن حمودة ورشاد العرفاوي.

ويستعد غزل المحلة لأن يحل ضيفا على زد في الجولة 15 من الدوري المصري عصر اليوم الأحد.

ويحتل الفريق المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة من 14 مباراة.