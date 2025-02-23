التشكيل - الصفقة الجديدة على دكة غزل المحلة.. وثلاثي في هجوم زد

الأحد، 23 فبراير 2025 - 15:26

كتب : FilGoal

فريق غزل المحلة

يتواجد رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة الجديد على مقاعد البدلاء في مواجهة زد لحساب الجولة 15 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد القاهرة الدولي في الرابعة مساءً.

وأعلن غزل المحلة منذ ساعات ضم الجناح التونسي والآن يتواجد في قائمة الفريق.

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وجاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: سامح إبراهيم – محمد إسماعيل – أحمد طارق – علي جمال

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – معط ماجاسا

الهجوم: مصطفى سعد – مصطفى زيكو – شادي حسين

فيما جاء تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: يحيى زكريا - أحمد فتحي – عمرو الجزار – موسى فراوي

الوسط: أحمد فوزي – موري توريه – محمد أشرف

الهجوم: عبده يحيى – محمد علي بن حمودة - محمد أشرف

ويحتل زد المركز الـ 13 برصيد 16 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة.

غزل المحلة الدوري المصري التشكيل زد
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