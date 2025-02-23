تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام لانس

الأحد، 23 فبراير 2025 - 15:13

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - مارسيليا

يبدأ مصطفى محمد كأساسي في هجوم نانت بعدما شارك كبديل في المباراة الأخيرة ضد موناكو، وتلك المرة أمام لانس.

ويحل لانس ضيفا على نانت ضمن الجولة 23 من الدوري الفرنسي في الرابعة مساء.

وجاء تشكيل نانت

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حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

الدفاع: نيكولاس بالويس – دوجلاس أجوستو – ساديو سو – كيلفن أميان

الوسط: جان شارل كاستيليتو – ليروكس لويس – يوهان لبينان

الهجوم: ماتيس ألبين – مصطفى محمد – موسيس سيمون

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وسجل مصطفى 4 أهداف وصنع 1 خلال 21 مباراة.

ويحتل نانت المركز الـ15 برصيد 21 نقطة.

فيما يتواجد لانس في المركز الثامن بـ33 نقطة.

مصطفى محمد نانت لانس
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