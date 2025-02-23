خبر في الجول - الإسماعيلي يتواصل مع فوتا لتدريب الفريق في ولاية ثالثة

الأحد، 23 فبراير 2025 - 15:05

كتب : عمرو نبيل

مارك فوتا

تواصل مسؤولو نادي الإسماعيلي مع الهولندي مارك فوتا لتدريب الفريق خلفا لحمد إبراهيم.

ويتولى عماد سليمان مهمة تدريب الدراويش بشكل مؤقت بعد استقالة إبراهيم من منصبه عقب الخسارة من الجونة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الهولندي يرحب بتدريب الدراويش في ولاية ثالثة.

وسيتم حسم الأمور التعاقدية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشغل أحمد قناوي لاعب الإسماعيلي منصب المدرب العام في الجهاز الفني للهولندي.

ودرب فوتا الإسماعيلي في ولاية أولى في 2006 ثم تبعها بأخرى في 2011.

ومنذ ذلك الحين لم يخض أي تجربة تدريبية للفريق على المستوى الأول أو الكبار.

إذ درب منتخب ناشئين اسكتلندا ثم شباب المغرب والمغرب الأولمبي ثم شباب سوريا وسوريا الأولمبي، كما شغل منصب المدير التقني في القادسية السعودي ومنتخب اسكتلندا خلال تلك الفترة.

وسبق أن درب الهولندي البالغ 64 عاما فرق دين هاج وأوتريت ودين بوش ومنتخب شباب هولندا وفيليم وفالفيك في هولندا وأهلي قطر وساوثامبتون الإنجليزي وكاريوفا الروماني.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهتي فاركو ثم زد في الجولتين 16 و17 من الدوري المصري في ختام المرحلة الأولى.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة وسيخوض المرحلة الثانية من الدوري في قسم الهروب من الهبوط والذي سيشهد هبوط فريقين بنهاية الموسم.

وودع الدراويش كأس مصر من دور الـ 16 بالخسارة من إنبي بهدف دون رد.

وفي منافسات كأس الرابطة سيواجه بيراميدز والاتحاد السكندري في مرحلة المجموعات بعدما خسر من حرس الحدود بنتيجة 2-1.

الإسماعيلي الدوري المصري مارك فوتا
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