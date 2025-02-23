بيراميدز يكشف سبب غياب الشناوي عن مواجهة طلائع الجيش

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في ختام الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري مساء اليوم الأحد.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويغيب أحمد الشناوي عن قائمة فريق بيراميدز لتلك المواجهة.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز: "أحمد الشناوي مصاب بكدمة شديدة في الضلوع تعرض لها خلال مواجهة مودرن سبورت الأخيرة".

وأوضح "يخضع الشناوي حاليا لبرنامج تأهيلي ليتعافى من الإصابة وتجهيزه للمباريات المقبلة".

واختتم المنيري تصريحاته "من المتوقع أن يكون حارس مرمى الفريق جاهزا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة".

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود عبد العاطي - أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويتقاسم بيراميدز الصدارة مع الأهلي برصيد 33 نقطة ويكفي الفريق نقطة واحدة أمام طلائع الجيش للانفراد بالصدارة.

وحقق بيراميدز الفوز في آخر 4 مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

أما طلائع الجيش فيأتي في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.