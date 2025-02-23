بيلد: هاري كين جاهز للمشاركة أمام فرانكفورت.. ولكن

الأحد، 23 فبراير 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - أينتراخت فرانكفورت - عمر مرموش - هاري كين

ذكرت جريدة بيلد أن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ أصبح جاهزا للمشاركة أمام آينتراخت فرانكفورت يوم الأحد.

ويحل فرانكفورت ضيفا على بايرن ضمن الجولة 23 من الدوري الألماني.

وأوضح التقرير أن كين يتواجد برفقة بقية زملائه في الفندق قبل مباراة اليوم، وبالتالي سيكون ضمن تشكيلة الفريق أمام فرانكفورت.

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وأضاف التقرير أن السؤال الوحيد المتبقي هو ما إذا كان سيبدأ المباراة أم سيجلس على مقاعد البدلاء.

قبل أيام، أعلن نادي بايرن ميونيخ تفاصيل إصابة مهاجمه هاري كين.

وأصيب كين في عضلة السمانة خلال لقاء فريقه ضد سيلتك بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأفاد بايرن عبر موقعه: "هاري كين سيحصل على راحة من التدريبات خلال الأيام المقبلة بسبب الإصابة".

وأضاف "تعرض المهاجم الإنجليزي لكدمة في الساق قبل مباراة سيلتك في دوري الأبطال يوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابته بتورم دموي، واضطر للخروج بين شوطي المباراة".

واستبدل كين بين شوطي مباراة سيلتك التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك بعد أن انتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز بايرن 2-1.

أنقذ ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونيخ فريقه من الخروج من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاده للتعادل في الوقت القاتل أمام سيلتك الاسكتلندي.

وذلك في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليحجز بايرن مقعده في ثمن النهائي.

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هاري كين بايرن ميونيخ إينتراخت فرانكفورت
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