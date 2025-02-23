كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل في موعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد في بيان رسمي تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمنافسة على لقب دوري الرجال.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي في تمام الرابعة عصرا بدلا من السادسة مساء الثلاثاء 25 فبراير الجاري.

وأوضح الاتحاد المصري أن ذلك من أجل البث التليفزيوني وإذاعة المباراة عبر قناة أون سبورت.

وجاء بيان الاتحاد المصري كالآتي:

"نحيط سيادتكم علما بإقامة مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي ضمن بطولة دوري المحترفين رجال المحدد لها 25 فبراير لتقام في تمام الرابعة عصرا بدلا من السادسة مساء على صالة نادي الزمالك بسبب البث التليفزيوني".

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة في الدوري أمام سبورتنج ليفقد الصدارة لصالح الأهلي.

وتجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني بينما واصل الأهلي صحوته بدون هزيمة في المركز الأول بـ 21 نقطة.

وتقام مباراة القمة بين الفريقين في السادسة من مساء الخميس على صالة حسن مصطفى في ختام الدور الأول من المرحلة النهائية.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.