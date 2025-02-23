بعد نهاية سوق الانتقالات.. غزل المحلة يضم العرفاوي من الإفريقي التونسي

أعلن نادي غزل المحلة ضم التونسي رشاد العرفاوي قادما من الإفريقي التونسي.

وأنهى زعيم الفلاحين إجراءات تعاقد الجناح التونسي الذي سيرتدي قميص الفريق لمدة موسمين ونصف.

صاحب الـ 28 عاما يخوض أول تجاربه خارج تونس فارتدى من قبل قمصان الأولمبي الباجي والترجي ثم الإفريقي.

وخاض العرفاوي فقط 126 دقيقة في الدوري التونسي هذا الموسم خلال 6 مباريات.

وخلال مسيرته خاض 129 مباراة سجل 14 هدفا وصنع 11 في جميع المسابقات وتوج بلقبي الدوري والسوبر التونسي مع الترجي.

وبات العرفاوي سابع صفقات غزل المحلة في سوق الانتقالات الشتوية بعد عبد الرحمن خالد "جبنة" وموسى فراوي وعماد ميهوب وأحمد فوزي وأحمد ياسين والفلسطيني محمود وادي.

ويمتلك المحلة خماسي محترف هو الغاني حميدو عبد الفتاح والإيفواريان عبد العزيز كوليبالي وموري توريه والثنائي التونسي محمد علي بن حمودة ورشاد العرفاوي.

ويستعد غزل المحلة لأن يحل ضيفا على زد في الجولة 15 من الدوري المصري عصر اليوم الأحد.

ويحتل الفريق المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة من 14 مباراة.