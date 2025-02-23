وصول بعثة منتخب السيدات إلى مصر.. وطاقم تحكيم سنغالي لمواجهة العودة أمام رواندا

الأحد، 23 فبراير 2025 - 13:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات

وصلت بعثة منتخب مصر لسيدات كرة القدم إلى القاهرة اليوم الأحد بعد العودة من رواندا.

وتتجه بعثة منتخب مصر مباشرة من مطار القاهرة إلى الإسماعيلية استعدادا لخوض مباراة الإياب ضد رواندا في المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب سيدات مصر قد تغلب على رواندا في الذهاب بهدف دون مقابل سجلته حبيبة عصام في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيجالي.

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ويستضيف منتخب سيدات مصر نظيره رواندا في تمام السادسة مساء من بعد غدا الثلاثاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة العودة بين منتخبي مصر ورواندا.

ويضم الطاقم ميريت فال محكمة ساحة، تيارا مابودجي، نيديا سار مساعدتين، عايدة سي حكمة رابعة، والتونسية إيمان بلهادي مراقبة للمباراة.

وستُجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بمشاركة 12 منتخبا، في نسختها الـ15 بدولة المغرب.

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب 2022 والتي توجت بها سيدات جنوب إفريقيا بينما نسخة 2024 سيتم إقامتها في شهر يوليو المقبل بدولة المغرب.

وشهدت نسخة المغرب 2022 زيادة عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخبا.

ستشهد تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا، يصعد منهم 12 منتخبا للمشاركة في كأس الأمم.

وستكون نسخة بطولة إفريقيا للسيدات مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

يذكر أن سيدات نيجيريا هن الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للسيدات بـ11 لقبا، تليها غينيا الاستوائية ببطولتين، وأخيرًا سيدات جنوب إفريقيا بلقب واحد.

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