بعد غياب 8 أشهر.. راموس يشارك في مباراته الأولى

عاد سيرجيو راموس مدافع مونتيري المكسيكي للملاعب بعد غياب دام 8 أشهر.

راموس انتقل قبل أيام للفريق المكسيكي، بعدما ظل بلا فريق منذ عدة أشهر، عقب نهاية عقده مع إشبيلية.

ولعب راموس مباراته الأولى مع مونتيري في الدوري المكسيكي وقاده للفوز 3-1 على سان لويس.

وارتدى راموس البالغ من العمر 38 عاما شارة القيادة أمام أكثر من 53 ألف متفرج.

وشارك راموس كأساسي قبل أن يستبدل في الدقيقة 80 حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم مونتيري بثلاثية نظيفة.

وقال راموس عبر حسابه الشخصي على إكس: "بعد فترة من الابتعاد عن الملاعب، أشعر بالسعادة والحماس للمشاركة لأول مرة وتحقيق الفوز".

وأكمل مدافع ريال مدريد السابق "العمل والمثابرة هما المفتاح دائمًا".

فيما قال مدربه الأرجنتيني مارتن ديميكيليس في تصريحات للصحفيين: "كنت واثقا به عندما قال إنه لديه القدرة على اللعب والمنافسة".

وأضاف "بالرغم من سنه، ورغم أنه لم يلعب منذ 8 أشهر، لكنه أظهر المستوى الذي يستطيع تقديمه".

يذكر أن مونتيري سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد ضمن المجموعة الخامسة رفقة إنتر الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريدز الياباني.