مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول موعد تحديد مباريات الدور الثاني من الدوري

اقترب الدور الأول من مسابقة الدوري بنظامها الجديد من الانتهاء، دون تحديد تفاصيل الدور الثاني.

وتختتم منافسات الجولة 15 من الدوري مساء اليوم الأحد ليتبقى جولتان فقط على نهاية الدور الأول.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثنائي إذ يصعد أول 9 فرق إلى مرحلة المنافسة على اللقب بنقاطهم كاملة من الدور الأول، بينما أصحاب المراكز من العاشر إلى الثامن عشر يتنافسون على تفادي الهبوط.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "ننتظر حسم الـ 9 مراكز المنافسة على اللقب ومثلهم للتنافس على الهبوط، ثم سيتم الكشف عن جدول مواعيد الدور الثاني من الدوري وأيضا كأس الرابطة".

وتنطلق مباريات الجولة 16 وقبل الأخيرة من الدوري يوم الأربعاء 26 فبراير الجاري وتختتم مساء الجمعة.

بينما تختتم مباريات الدور الأول من الدوري يوم 5 مارس المقبل.

ويلعب كل فريق في الدور الثاني من الدوري 8 مباريات فقط حسب تواجده في مجموعة المنافسة على اللقب أو المنافسة على تفادي الهبوط.