مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول موعد تحديد مباريات الدور الثاني من الدوري

الأحد، 23 فبراير 2025 - 12:15

كتب : بسام أبو بكر

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

اقترب الدور الأول من مسابقة الدوري بنظامها الجديد من الانتهاء، دون تحديد تفاصيل الدور الثاني.

وتختتم منافسات الجولة 15 من الدوري مساء اليوم الأحد ليتبقى جولتان فقط على نهاية الدور الأول.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثنائي إذ يصعد أول 9 فرق إلى مرحلة المنافسة على اللقب بنقاطهم كاملة من الدور الأول، بينما أصحاب المراكز من العاشر إلى الثامن عشر يتنافسون على تفادي الهبوط.

أخبار متعلقة:
بنزيمة: سعداء بالنتيجة أمام الهلال لكن لقب الدوري لم يحسم بعد ميسي يصنع هدفين.. إنتر ميامي يفتتح الدوري الأمريكي بالتعادل أمام نيويورك سيتي المشاركة الأولى في الدوري الإسباني.. نجل إيتو يشارك مع لاس بالماس ضد فياريال هدف لاوتارو يقود إنتر لصدارة الدوري الإيطالي مؤقتا أمام جنوى

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "ننتظر حسم الـ 9 مراكز المنافسة على اللقب ومثلهم للتنافس على الهبوط، ثم سيتم الكشف عن جدول مواعيد الدور الثاني من الدوري وأيضا كأس الرابطة".

وتنطلق مباريات الجولة 16 وقبل الأخيرة من الدوري يوم الأربعاء 26 فبراير الجاري وتختتم مساء الجمعة.

بينما تختتم مباريات الدور الأول من الدوري يوم 5 مارس المقبل.

ويلعب كل فريق في الدور الثاني من الدوري 8 مباريات فقط حسب تواجده في مجموعة المنافسة على اللقب أو المنافسة على تفادي الهبوط.

الدوري المصري رابطة الأندية الدور الثاني
نرشح لكم
المصري يعلن رحيل علي ماهر خبر في الجول - بعد رحيل علي ماهر.. بوجلبان أحد المرشحين لقيادة المصري خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 16 من الدوري مران الزمالك - جلسة خاصة بين بيسيرو والسعيد.. وانتظام فتوح وشيكابالا خبر في الجول - رحيل علي ماهر عن قيادة المصري مباشر الدوري المصري - زد (2)-(0) غزل المحلة.. جووول الثاااني مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول كيف تم قيد العرفاوي بعد نهاية الانتقالات الشتوية التشكيل - الصفقة الجديدة على دكة غزل المحلة.. وثلاثي في هجوم زد
أخر الأخبار
مصطفى محمد يشارك في فوز نانت أمام جماهيره الغاضبة 3 دقيقة | المحترفون
كونتي: أكره الخسارة.. واللاعبون فعلوا عكس ما قلته لهم 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يعلن رحيل علي ماهر 36 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - تريزيجيه وحمدي فتحي أساسيان في صدام مصري بالدوري القطري 41 دقيقة | المحترفون
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي في غياب هالاند ضد ليفربول 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - صلاح ودياز فقط في هجوم الريدز أمام مانشستر سيتي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) جيرونا.. جووووووووول مودريتش ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد - ألابا أساسي لأول مرة منذ 14 شهرا.. وعودة فاسكيز أمام جيرونا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي