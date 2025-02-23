بنزيمة: سعداء بالنتيجة أمام الهلال لكن لقب الدوري لم يحسم بعد

الأحد، 23 فبراير 2025 - 11:56

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

أعرب كريم بنزيمة قائد فريق اتحاد جدة عن سعادته بالتغلب على الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي.

كريم بنزيمة

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وحقق اتحاد جدة الفوز على الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الملك عبد الله بالجولة 21 من الدوري السعودي.

وشدد بنزيمة أن اللقب لم يحسم بعد رغم اتساع الفارق إلى 7 نقاط بين اتحاد جدة والهلال صاحب المركز الثاني.

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وقال كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة لصحيفة الشرق الأوسط: "سعداء بالنتيجة والفوز أمام الهلال لأنه فريق جيد للغاية".

وشدد "وضعنا جيد في الدوري لكن اللقب لم يُحسم بعد ولا تزال أمامنا مباريات صعبة وكرة القدم غير ثابتة".

وفاز الاتحاد على الهلال لأول مرة بعد غياب 13 مباراة دون فوز على الهلال في جميع البطولات.

الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة 55 في صدارة جدوب الترتيب بفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني الذي توقف عند النقطة 48.

وكان الفوز الأخير للاتحاد على الهلال قد جاء في موسم 2020/2021 بهدفين مقابل هدف.

ومنذ ذلك الوقت تعادل الفريقين في مباراتين مقابل 11 فوزا للهلال.

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