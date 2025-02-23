اسكواش - نهائي مصري لرجال وسيدات بطولة تكساس المفتوحة

الأحد، 23 فبراير 2025 - 10:21

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي - اسكواش

حسمت مصر لقب منافسات بطولة تكساس المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش بعد التواجد في النهائي.

وتقام منافسات تكساس المفتوحة في هيوستون الأمريكية وتنطلق النهائيات بعد منتصف الليل.

وحسم علي فرج لاعب وادي دجلة تأهله بعد التغلب على الفرنسي فيكتور كروين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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بينما تغلب مصطفى عسل على الإنجليزي مروان الشوربجي بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما على مستوى السيدات فنجح نوران جوهر دون صعوبة في الوصول للنهائي بعد التغلب على البلجيكية تيني جيليس بثلاثة أشواط دون مقابل في 34 دقيقة.

كما صعدت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة للنهائي بالتغلب على نور الشربيني بثلاثة أشواط دون مقابل في زمن 42 دقيقة.

وتعتبر بطولة تكساس من البطولات ذات الفئة الذهبية وهي ثالث أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وتوج ثنائي وادي دجلة علي فرج وهانيا الحمامي بلقب بطولة الأبطال التي اختتمت بنهاية يناير الماضي والتي تعتبر من فئة البلاتينوم وهي ثاني أعلى فئة في بطولات الاسكواش بعد بطولة العالم.

اسكواش هانيا الحمامي علي فرج نوران جوهر مصطفى عسل
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