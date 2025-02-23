ميسي يصنع هدفين.. إنتر ميامي يفتتح الدوري الأمريكي بالتعادل أمام نيويورك سيتي

الأحد، 23 فبراير 2025 - 10:03

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

صنع ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي هدفين لفريقه في التعادل أمام نيويورك سيتي بافتتاح الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وانطلق موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم 2025، واستهل إنتر ميامي حامل لقب دوري المشجعين مشواره بالتعادل أمام نيويورك سيتي.

وتعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي بهدفين لكل منهما في الجولة الافتتاحية.

أخبار متعلقة:
ملف ذا بيست - ليونيل ميسي يفوز بجائزة الأفضل.. والختام بجائزة السيدات Gaming - سيلعب بعدما كان يُلعب به.. ليونيل ميسي يشارك أجويرو ملكية Krü Esports الكرة الذهبية - الرقصة الثامنة والأخيرة.. ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم قائمة الأرجنتين - ليونيل ميسي على رأس 32 لاعبا في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026

وصنع ليونيل ميسي هدفي فريق إنتر ميامي في المباراة.

وكان إنتر ميامي قد تقدم مبكرا في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل نيويورك سيتي في الدقيقة 26.

وتقدم نيويورك في الدقيقة 55 بينما خطف إنتر ميامي التعادل في الدقيقة 100.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام هيوستون دينامو في الجولة الثانية من منافسات القسم الشرقي بالدوري الأمريكي.

ويقام لقاء الجولة الثانية في تمام الثانية فجر الإثنين الموافق 3 مارس المقبل.

ورفع ميسي رصيده من صناعة الأهداف إلى 381.

وفي أول مباراتين رسميتين للفريق في 2025 نجح ميسي في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.

إنتر ميامي ليونيل ميسي الدوري الأمريكي
نرشح لكم
إنتر ميامي يبدأ موسم 2025 بصعوبة.. ودور ماسكيرانو في تحمل المسئولية إيقاف حكم مكسيكي 6 أشهر بسبب توقيع ميسي شريك رايت تو دريم.. سان دييجو يفتتح الدوري الأمريكي بالفوز على جالاكسي حامل اللقب منافس الأهلي - سبورت: فيتور روكي يستعد للانضمام لـ بالميراس هدف أولمبي.. نيمار يسجل هدفا ويصنع مرتين في فوز سانتوس بثلاثية في بطولة باوليستا بعد غياب 8 أشهر.. راموس يشارك في مباراته الأولى ميسي يسجل هدف فوز إنتر ميامي على سبورتنج كنساس بدوري أبطال كونكاكاف تقرير برازيلي: مانشستر يونايتد يوافق على انتقال كاسيميرو إلى فلامنجو.. ودفع جزء من راتبه
أخر الأخبار
دياب: لم يوجهنا أحد بشأن العقوبات.. والرابطة تتعامل مع جميع الملفات بحيادية وشفافية 13 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الدربي يقترب.. الزمالك يهزم طلائع الجيش في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري 33 دقيقة | كرة طائرة
كرة سلة - سيدات الأهلي تحققن الفوز الثالث على التوالي.. واستمرار انتصارات هليوبوليس 52 دقيقة | رياضة نسائية
مباشر - برشلونة (3)-(2) أتليتكو مدريد.. ريمونتادا في الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
الدوري السعودي - رونالدو وماني يقودان النصر للفوز على الوحدة.. وأهلي جدة يقسو على القادسية برباعية ساعة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (3)-(0) ساوثامبتون.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يتقدم بشكوى للانضباط ضد تجاوزات جماهير الزمالك ضد إمام عاشور 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي