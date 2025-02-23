ميسي يصنع هدفين.. إنتر ميامي يفتتح الدوري الأمريكي بالتعادل أمام نيويورك سيتي

صنع ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي هدفين لفريقه في التعادل أمام نيويورك سيتي بافتتاح الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وانطلق موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم 2025، واستهل إنتر ميامي حامل لقب دوري المشجعين مشواره بالتعادل أمام نيويورك سيتي.

وتعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي بهدفين لكل منهما في الجولة الافتتاحية.

وصنع ليونيل ميسي هدفي فريق إنتر ميامي في المباراة.

وكان إنتر ميامي قد تقدم مبكرا في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل نيويورك سيتي في الدقيقة 26.

وتقدم نيويورك في الدقيقة 55 بينما خطف إنتر ميامي التعادل في الدقيقة 100.

Golazo de Telasco tras un pase magistral de Leo Messi 😮‍💨 🇦🇷🤝🇻🇪 pic.twitter.com/W6j8DDM2kq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 23, 2025

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام هيوستون دينامو في الجولة الثانية من منافسات القسم الشرقي بالدوري الأمريكي.

ويقام لقاء الجولة الثانية في تمام الثانية فجر الإثنين الموافق 3 مارس المقبل.

ورفع ميسي رصيده من صناعة الأهداف إلى 381.

وفي أول مباراتين رسميتين للفريق في 2025 نجح ميسي في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.