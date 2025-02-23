مواعيد مباريات الأحد 23 فبراير 2025.. صلاح ضد مرموش وبيراميدز أمام طلائع الجيش

يشهد اليوم الأحد الموافق 23 من شهر فبراير 2025 عددا من المباريات الهامة في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف زد فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء المقام على استاد القاهرة الدولي عبر قناة أون سبورت 2.

بينما يستضيف بيراميدز فريق طلائع الجيش على استاد الدفاع الجوي في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

يستضيف نيوكاسل فريق نوتنجهام فورست في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفا على مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش في السادسة والنصف مساء على ملعب الاتحاد.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق جيرونا ضمن منافسات المسابقة، في الخامسة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت بقيادة مصطفى محمد فريق لانس في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

أما أحمد كوكا فيقود لو هافر أمام تولوز في الخامسة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 9.

بينما يستضيف نيس بقيادة محمد عبد المنعم فريق مونبيلييه في السادسة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري القطري

يستضيف الوكرة بقيادة حمدي فتحي فريق الريان بقيادة محمود تريزيجيه في تمام السادسة مساء.