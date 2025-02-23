فليك: لدينا بدلاء مستعدين لجلب الكثير من الجودة

كشف هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة رضاه عن تسجيل الثنائي البديل هدفي فوز الفريق ضد لاس بالماس.

وانتصر برشلونة على لاس بالماس بنتيجة 2-0 في الجولة 26 واستمر متصدرا لترتيب الدوري الإسباني.

وقال فليك عبر قناة موفيستار الإسبانية: "شعرت بالإرهاق بسبب صعوبة المباراة، كانت مباراة جيدة للغاية لكننا فزنا".

وأضاف "تسجيل أولمو وتوريس؟ لدينا لاعبين على مقاعد البدلاء مستعدين لجلب الكثير من الجودة".

وأكمل "بالنسبة للمدرب هذا أفضل خيار، لدينا لاعبين كُثر يساهمون بالأهداف مع الفريق، في النهاية القرار يعود لي بشأن من يلعب".

وواصل "افتقدنا للاستحواذ على الكرة، لكننا لم نستطع اللعب كما نريد وهذا سبب لنا مشاكل".

وأتم عن هدف داني أولمو قائلا: "هذا مهم بالنسبة لنا وله بشكل خاص".

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سجل ثنائية برشلونة في المباراة داني أولمو وفيران توريس.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 54 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد وثلاث نقاط عن ريال مدريد، بينما توقف رصيد لاس بالماس عند النقطة 23 في المركز 17.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد ريال سوسيداد يوم الأحد 2 مارس ومن قبلها سيواجه أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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