فليك: لدينا بدلاء مستعدين لجلب الكثير من الجودة

الأحد، 23 فبراير 2025 - 00:56

كتب : FilGoal

هانز فليك مدرب برشلونة

كشف هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة رضاه عن تسجيل الثنائي البديل هدفي فوز الفريق ضد لاس بالماس.

وانتصر برشلونة على لاس بالماس بنتيجة 2-0 في الجولة 26 واستمر متصدرا لترتيب الدوري الإسباني.

وقال فليك عبر قناة موفيستار الإسبانية: "شعرت بالإرهاق بسبب صعوبة المباراة، كانت مباراة جيدة للغاية لكننا فزنا".

أخبار متعلقة:
برشلونة يفوز على لاس بالماس ويؤمن الصدارة قائمة برشلونة – غياب فاتي وتواجد القوة الضاربة ضد لاس بالماس تقرير: برشلونة يرغب في ضم توماس بارتي من أرسنال صدارة مثيرة للجدل.. برشلونة يجتاز قطبي مدريد بالفوز على فايكانو

وأضاف "تسجيل أولمو وتوريس؟ لدينا لاعبين على مقاعد البدلاء مستعدين لجلب الكثير من الجودة".

وأكمل "بالنسبة للمدرب هذا أفضل خيار، لدينا لاعبين كُثر يساهمون بالأهداف مع الفريق، في النهاية القرار يعود لي بشأن من يلعب".

وواصل "افتقدنا للاستحواذ على الكرة، لكننا لم نستطع اللعب كما نريد وهذا سبب لنا مشاكل".

وأتم عن هدف داني أولمو قائلا: "هذا مهم بالنسبة لنا وله بشكل خاص".

سجل ثنائية برشلونة في المباراة داني أولمو وفيران توريس.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 54 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد وثلاث نقاط عن ريال مدريد، بينما توقف رصيد لاس بالماس عند النقطة 23 في المركز 17.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد ريال سوسيداد يوم الأحد 2 مارس ومن قبلها سيواجه أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة هانز فليك لاس بالماس الدوري الإسباني
نرشح لكم
المشاركة الأولى في الدوري الإسباني.. نجل إيتو يشارك مع لاس بالماس ضد فياريال برشلونة يفوز على لاس بالماس ويؤمن الصدارة أتليتكو مدريد يزيد أوجاع فالنسيا بثلاثية أرجنتينية انتهت الدوري الإسباني - لاس بالماس (0)-(2) برشلونة مؤتمر فليك: مواجهة لاس بالماس تساعد في تحديد بطل الدوري.. ويجب دعم الحكام قائمة برشلونة – غياب فاتي وتواجد القوة الضاربة ضد لاس بالماس مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-2-2025 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري والإنجليزي تقرير: برشلونة يرغب في ضم توماس بارتي من أرسنال
أخر الأخبار
فليك: لدينا بدلاء مستعدين لجلب الكثير من الجودة 2 ساعة | الدوري الإسباني
الفوز الأول لـ كوفاتش.. دورتموند يسحق يونيون برلين بسداسية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ملامح تعادل الأهلي والزمالك.. عودة بيسيرو على خطى فيريرا وتراجع كولر 3 ساعة | الدوري المصري
المشاركة الأولى في الدوري الإسباني.. نجل إيتو يشارك مع لاس بالماس ضد فياريال 3 ساعة | الدوري الإسباني
برشلونة يفوز على لاس بالماس ويؤمن الصدارة 3 ساعة | الدوري الإسباني
هدف لاوتارو يقود إنتر لصدارة الدوري الإيطالي مؤقتا أمام جنوى 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بلان: فخور بأداء اللاعبين.. ومحظوظون بهذا النوع من الجماهير 4 ساعة | سعودي في الجول
أتليتكو مدريد يزيد أوجاع فالنسيا بثلاثية أرجنتينية 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي