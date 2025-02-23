الفوز الأول لـ كوفاتش.. دورتموند يسحق يونيون برلين بسداسية

سحق بوروسيا دورتموند منافسه يونيون برلين بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل سيرهو جيراسي سوبر هاتريك "4 أهداف" وماكسيميليان بير وديوجو ليتي بالخطأ في مرماه.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول لـ نيكو كوفاتش المدير الفني لدورتموند في الدوري الألماني.

وللمرة الأولى يسجل جيراسي 4 أهداف في مباراة واحدة.

وبات جيراسي ثالث لاعب يحقق ذلك في الدوري الألماني في تاريخ دورتموند بعد بيير إمريك أوبامبيانج وإيرلينج هالاند.

اللاعب الأخير الذي سجل 4 أهداف في مباراة واحدة في الدوري الألماني كان هالاند وكان ذلك 21 نوفمبر 2020.

وصنع باسكال جروس 4 أهداف في المباراة وذلك للمرة الأولى منذ 22 فبراير 2020 وفعلها كريستوفر نكونكو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد دورتموند للنقطة 32 في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 23 في المركز الـ13.

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