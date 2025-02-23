ملامح تعادل الأهلي والزمالك.. عودة بيسيرو على خطى فيريرا وتراجع كولر

تعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك.

وظهرت الكثير الملامح خلال المباراة للأهلي وللزمالك.

لماذا الجبن يا كولر؟

يعيش الأهلي فترة على جميع المستويات سواء فنيا أو اقتصاديا أفضل أيامه.

وكذلك يتسم الأهلي باستقرار في جميع النواحي، وفي المقابل يواجه الزمالك الذي لا يمر بأفضل فترة له.

ومع ذلك تراجع الأهلي كثيرا أمام الزمالك ومع ذلك كانت الفرص المحققة للتسجيل متساوية بين الفريقين بفرصة لكل فريق.

المسؤول الأول والذي عليه الإجابة عن سؤال "لماذا الجبن يا كولر" هو مارسيل نفسه المدير الفني للقلعة الحمراء.

40 تمريرة

ما يفسر أكثر شيء عن عدم ضغط الأهلي على الزمالك، هو أن الأبيض سجله هدفه بعد 40 تمريرة متتالية دون ضغط قوي من لاعبي الأهلي.

ظل الزمالك مستحوذا على الكرة من الدقيقة 81:13 حتى 83:10.

وبالتالي تراجع الأهلي للخلف قبل وبعد تسجيله للهدف لا يوجد له أي تفسير على الإطلاق.

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تأمين بنشرقي

لا يوجد شك في إمكانيات ومهارات المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي.

لكن على كولر تأمينه مستقبلا جيدا بلاعبي وسط وظهير يوفروا له هذا العمل لأنه لا يجيد الدفاع بشكل جيد.

لاحظ في الصور السابقة عمر جابر، كان بجانب بنشرقي بشكل مباشر.

ثم هرب منه دون أن يلاحظ الجناح الأمر.

وعندما أدرك بنشرقي هروب عمر جابر من خلفه، بدأ في الركض خلفه، لكنه لم يلحق به وتمكن من صناعة الهدف لـ محمود بنتايك.

السير على خطى فيريرا

عاد بيسيرو للسير على خطى جيزفالدو فيريرا المدير الفني التاريخي للزمالك السابق.

إذا عدت بالذاكرة إلى ولاية فيريرا الثانية، بدأ قيادة الزمالك بطريقة 4-3-3، ثم تراجع ولعب 3-4-3 و3-5-2 وحقق بطولتي الدوري وكأس مصر.

وهذا ما حدث مع بيسيرو، لكن بطريقة سريعة للغاية.

في المباراة الأولى لبيسيرو لعب ضد بتروجت بطريقة 4-3-3، ثم في الشوط الثاني غير طريقته سريعا إلى 3-4-3.

وهذا ما فعله بيسيرو أيضا مع نيجيريا في تجربته السابقة خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بعد التعادل في المباراة الأولى أمام غينيا الاستوائية بهدف لكل فريق.

بدأ بيسيرو مباراة غينيا الاستوائية بطريقة 4-2-3-1 وتعادل ثم قرر اللعب بطريقة 3-4-3 من المباراة الثانية وحتى وصوله لنهائي البطولة وخسارته من كوت ديفوار صاحب الأرض.

فهم الطريقة سريعا

فهم لاعبو الزمالك طريقة بيسيرو سريعا متى اتضح ذلك؟ ببساطة في لقطة الهدف.

ضمن ما يثبت نجاح الطريقة هو تقدم ظهيري الجنب عمر جابر ومحمود بنتايك حتى منطقة جزاء الخصم وصناعة ظهير جنب فرصة أو هدف للظهير العكسي.

وكذلك لعب بيسيرو مباراة متوازنة للغاية وفقا لظروف فريقه التي يمر بها وأن هذه هي المباراة الثانية له مع الزمالك.