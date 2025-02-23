المشاركة الأولى في الدوري الإسباني.. نجل إيتو يشارك مع لاس بالماس ضد فياريال

حقق فياريال الفوز على رايو فايكانو بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت طرد خورخي دي فروتوس لاعب فايكانو في الدقيقة 42.

وسجل أيوزي بيريز هدف فوز فياريال الوحيد في المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة إيتيان إيتو نجل صامويل إيتو أسطورة برشلونة وإنتر ومنتخب الكاميرون السابق.

إيتيان شارك كبديل في الدقيقة 87 في المباراة بدلا من ألفارو جارسيا.

المشاركة كانت هي الأولى للاعب في الدوري الإسباني والثانية مع رايو فايكانو بشكل عام.

المباراة الأولى كانت ضد فيامورييل في كأس ملك إسبانيا وسجل إيتيان خلالها هدفا.

ويلعب إيتيان في مركز المهاجم الصريح وهو نفس مركز والده في كرة القدم.

وارتفع رصيد فياريال للنقطة 44 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد رايو فايكانو عند النقطة 35 في المركز السادس.