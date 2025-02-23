برشلونة يفوز على لاس بالماس ويؤمن الصدارة

الأحد، 23 فبراير 2025 - 00:14

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد لاس بالماس

واصل برشلونة نتائجه الإيجابية وفاز على لاس بالماس بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية برشلونة في المباراة داني أولمو وفيران توريس.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 54 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد وثلاث نقاط عن ريال مدريد، بينما توقف رصيد لاس بالماس عند النقطة 23 في المركز 17.

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التشكيل

بدأ إريك جارسيا بشكل أساسي في دفاع برشلونة بجانب باو كوبارسي.

الشوط الأول شهد سيطرة متبادلة على فترات من الفريقين ولكن بدون فرص خطيرة على المرمى.

وفي الشوط الثاني تقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق داني أولمو في الدقيقة 62 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من لامين يامال.

وطالب لاعبي لاس بالماس باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد لمسة يد على إريك جارسيا ولكن الحكم احتسب تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأثناء محاولات لاس بالماس للعودة في النتيجة سجل فيران توريس الهدف الثاني بتسديدة قوية أيضا من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من رافينيا مستغلا خطأ في التشتيت من مدافع لاس بالماس.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد ريال سوسيداد يوم الأحد 2 مارس ومن قبلها سيواجه أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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