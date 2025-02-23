هدف لاوتارو يقود إنتر لصدارة الدوري الإيطالي مؤقتا أمام جنوى

انتصر إنتر بهدف دون رد على جنوى في الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف النيراتزوري الوحيد

وجاءت أخطر فرص إنتر في الدقيقة 70 عن طريق نيكولو باريلا بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة.

وبعد 8 دقائق سجل لاوتارو هدف الفوز الوحيد برأسية قوية في الزاوية اليسرى بعد ركنية نفذها هاكان تشالهان أوجلو.

وصل الأرجنتيني لـ 10 أهداف هذا الموسم ليصبح أول لاعب أجنبي في تاريخ إنتر يسجل 10 أهداف أو أكثر في 6 مواسم مختلفة من الدوري الإيطالي.

" الإنتر يكسر النحس في التوقيت الصعب " 🔵⚫️ لاوتارو مارتينيز يسجل هدف التقدم لإنتر من ضربة رأسية في شباك جنوى ويحتفل بشكل مميز مع جمهور النيراتزوري ⚽️#إنتر_جنوى#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/gxZql3eXJR — ADSportsTV (@ADSportsTV) February 22, 2025

وأهدر لاوتارو بغرابة فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في أقدام المدافعين بعد تمريرة ماتيو دارميان.

وتصدر إنتر الترتيب برصيد 57 نقطة بشكل مؤقت في انتظار مباراة كومو ضد نابولي.

بينما توقف رصيد جنوى عند 30 نقطة في المركز الـ 12.