هدف لاوتارو يقود إنتر لصدارة الدوري الإيطالي مؤقتا أمام جنوى

الأحد، 23 فبراير 2025 - 00:02

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

انتصر إنتر بهدف دون رد على جنوى في الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف النيراتزوري الوحيد

وجاءت أخطر فرص إنتر في الدقيقة 70 عن طريق نيكولو باريلا بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة.

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وبعد 8 دقائق سجل لاوتارو هدف الفوز الوحيد برأسية قوية في الزاوية اليسرى بعد ركنية نفذها هاكان تشالهان أوجلو.

وصل الأرجنتيني لـ 10 أهداف هذا الموسم ليصبح أول لاعب أجنبي في تاريخ إنتر يسجل 10 أهداف أو أكثر في 6 مواسم مختلفة من الدوري الإيطالي.

وأهدر لاوتارو بغرابة فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في أقدام المدافعين بعد تمريرة ماتيو دارميان.

وتصدر إنتر الترتيب برصيد 57 نقطة بشكل مؤقت في انتظار مباراة كومو ضد نابولي.

بينما توقف رصيد جنوى عند 30 نقطة في المركز الـ 12.

إنتر جنوى الدوري الإيطالي
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