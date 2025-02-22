بلان: فخور بأداء اللاعبين.. ومحظوظون بهذا النوع من الجماهير

السبت، 22 فبراير 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

لوران بلان - اتحاد جدة

يرى لوران بلان مدرب اتحاد جدة أن فريقه محظوظ بامتلاك مثل هذا النوع من الجماهير.

وفاز اتحاد جدة على الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الملك عبد الله في الجولة 21 من الدوري السعودي.

وقال بلان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أداء الفريق اليوم كان مثيرا، عملنا في الأسبوع السابق على الجوانب الدفاعية لكي نتماسك بالشكل الدفاعي لأن الهلال يهاجم بسبعة لاعبين، واعتقدنا أننا لو لعبنا على المرتدات سننجح دفاعيا وهجوميا".

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وواصل "فخور بأداء اللاعبين خاصة في الجانب الدفاعي وأعتقد أنهم جميعا دافعوا بشكل جيد وليس المدافعين فقط".

وأكمل "لم يحسم الدوري، وذكرت ذلك للاعبين، المباراة كانت رائعة وطلبت منهم أن يستمتعوا وألا نأخذها بالكثير من الضغط لأن الهلال هو من يجب أن يشعر بالضغط وليس نحن".

وتابع "الجميع تحدثوا عن خسارتنا في الدور الأول وقلت حينها أننا خسرنا لأن الخصم كان أفضل وقالوا لا ينبغي أن تقول ذلك، كان علينا العمل وذكرت ذلك للاعبين وبعدها بثلاثة أشهر واجناهم وفزنا ركلات الترجيح وقمنا بعمل جيد".

وأتم "ندرك أهمية الجماهير وبسبب ذلك حققنا الفوز، وذكر للاعبين قبل المباراة بأنهم محظوظين باللعب في مثل ذلك الملعب وأمام تلك الجماهير".

الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة 55 في صدارة جدوب الترتيب بفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني الذي توقف عند النقطة 48.

وفاز الاتحاد على الهلال لأول مرة بعد غياب 13 مباراة دون فوز على الهلال في جميع البطولات.

وكان الفوز الأخير للاتحاد على الهلال قد جاء في موسم 2020/2021 بهدفين مقابل هدف.

ومنذ ذلك الوقت تعادل الفريقين في مباراتين مقابل 11 فوزا للهلال.

اتحاد جدة الدوري السعودي لوران بلان
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