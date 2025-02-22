أتليتكو مدريد يزيد أوجاع فالنسيا بثلاثية أرجنتينية

السبت، 22 فبراير 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد

زاد أتليتكو مدريد من أوجاع فالنسيا وتفوقه عليه في ملعب مستايا بنتيجة 3-0 في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وحقق الروخيبلانكوس الفوز الثالث على التوالي على الخفافيش في آخر 3 مواجهات في الدوري الإسباني.

وخلال آخر 10 مواجهات جمعت الفريقين بسط أتليتكو مدريد هيمنته بـ 8 انتصارا وتعادل وخسارة وحيدة.

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اللقاء شهد وصول خوسيه جايا قائد فالنسيا للمباراة رقم 300 في مسيرته بالدوري الإسباني.

الفوز ارتقى بأتليتكو مدريد في الصدارة مؤقتا برصيد 53 نقطة.

فيما ظل فالنسيا في المركز الـ 18 برصيد 23 نقطة.

وأنهى أتليتكو مدريد الشوط الأول بهدفي الأرجنتيني خوليان ألفاريز في الدقيقتين 13 و30.

وبات ألفاريز أفضل هداف لأتليتكو مدريد في المباريات خارج أرضه برصيد 7 أهداف.

وعزز البديل أنخيل كوريّا في الدقيقة 86 تقدم الضيوف في الدقيقة 86.

أتليتكو مدريد خوليان ألفاريز الدوري الإسباني
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