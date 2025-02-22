كما كشف في الجول – ريو أفي يضم حسن أبو المعاطي من الزمالك
السبت، 22 فبراير 2025 - 23:07
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي ريو أفي البرتغالي تعاقده مع حسن أبو المعاطي قادما من الزمالك.
حسن أبو المعاطي
النادي : الزمالك
وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك وافق على انتقال أبو المعاطي إلى ريو أفي معارا حتى نهاية الموسم.
ويتضمن العقد وجود بند أحقية الشراء مقابل 50% من إعادة بيعه مستقبلا.
وسبق لحسن أبو المعاطي المشاركة مع الفريق الأول لنادي الزمالك خلال 3 مباريات.
وشارك أبو المعاطي خلال مباراتي الزمالك أمام بلدية المحلة وطلائع الجيش بالموسم المنصرم من مسابقة الدوري.
كما شارك اللاعب الشاب في مباراة الزمالك ضد بروكسي ضمن النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر.
وأصبح أبو المعاطي المصري الـ15 في الدوري البرتغالي.
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