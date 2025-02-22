اتحاد جدة يضرب الهلال برباعية ويفوز في الكلاسيكو لأول مرة بعد 13 مباراة

السبت، 22 فبراير 2025 - 22:31

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

حقق اتحاد جدة الفوز على الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الملك عبد الله بالجولة 21 من الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة 55 في صدارة جدوب الترتيب بفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني الذي توقف عند النقطة 48.

وفاز الاتحاد على الهلال لأول مرة بعد غياب 13 مباراة دون فوز على الهلال في جميع البطولات.

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وكان الفوز الأخير للاتحاد على الهلال قد جاء في موسم 2020/2021 بهدفين مقابل هدف.

ومنذ ذلك الوقت تعادل الفريقين في مباراتين مقابل 11 فوزا للهلال.

التشكيل

بدأ الاتحاد المباراة بكريم بنزيمة في قيادة الهجوم، بينما لعب ماركوس ليوناردو أساسي في الهلال.

أحداث المباراة

تقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 23 عن طريق ماركو ليوناردو مستغلا تمريرة من جواو كانسيلو داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة بقدمه مباشرة في الشباك.

وتعادل الاتحاد في الدقيقة 29 عن طريق حسن كادش برأسية مستغلا ركنية نفذها موسى ديابي.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة سجل ستيفن بيرجفاين الهدف الثاني للاتحاد بمتابعة لرأسيته التي تصدى لها ياسين بونو.

وفي الدقيقة 51 سجل بيرجفاين الهدف الثاني بعد انطلاقة رائعة من نجولو كانتي الذي مرر أمام المرمى ليسجل اللاعب الهولندي في الشباك.

وشهدت الدقيقة 73 هدفا ملغيا لكريم بنزيمة بسبب وجود حالة تسلل.

وعاد بنزيمة وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 86 بتسديدة رائعة بعد عرضية من موسى ديابي.

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