نبيل عماد يغيب عن مواجهة زد بسبب البطاقات
السبت، 22 فبراير 2025 - 22:30
كتب : FilGoal
يغيب نبيل عماد لاعب وسط الزمالك عن مواجهة زد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
نبيل عماد
النادي : الزمالك
وتحصل لاعب وسط الأبيض على إنذار ضد الأهلي في الجولة 15 من الدوري المصري.
وسيكون ذلك ثاني إيقاف للاعب هذا الموسم بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وغاب من قبل عن لقاء طلائع الجيش في الجولة 6 بسبب تراكم البطاقات.
وحصل لاعب الوسط على بطاقة صفراء ضد مودرن سبورت والإسماعيلي والآن ضد الأهلي.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما يحتل زد المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الخميس 27 فبراير.
وتُلعب على استاد القاهرة.
وتنطلق المباراة في السابعة مساء.
وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.
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