انتهت الدوري الإسباني - لاس بالماس (0)-(2) برشلونة
السبت، 22 فبراير 2025 - 22:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاس بالماس ضد برشلونة في الجولة 25 من الدوري الإسباني.
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انتهت
ق 90+5: جوووووول فيران توريس بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.
ق 84: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء بعد العودة للفيديو لداعي التسلل.
ق 81: مطالبات من لاعبي لاس بالماس للحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على إريك جارسيا.
ق 62 جوووول داني أولمو يسجل الهدف الأول
بداية المباراة
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