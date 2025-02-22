انتهت الدوري الإسباني - لاس بالماس (0)-(2) برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاس بالماس ضد برشلونة في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 90+5: جوووووول فيران توريس بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ق 84: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء بعد العودة للفيديو لداعي التسلل.

ق 81: مطالبات من لاعبي لاس بالماس للحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على إريك جارسيا.

ق 62 جوووول داني أولمو يسجل الهدف الأول

بداية المباراة