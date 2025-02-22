مباشر الدوري الإسباني - لاس بالماس (0)-(1) برشلونة.. جووووول

ميلان يخسر من تورينو ويعود للمركز السابع

كما كشف في الجول – ريو أفي يضم حسن أبو المعاطي من الزمالك

أوديجارد: طرد لويس سكيلي صعب المباراة علينا.. والأداء كان سيئا

الأولى منذ 15 مباراة.. أرسنال يسقط أمام وست هام وليفربول المستفيد

فان دايك: لا يمكنني الإفصاح عن المحادثات مع النادي بشأن تجديد عقدي

أموريم: علينا أن ننجو الموسم الحالي.. ولا أعرف كيف أجعل الأداء ثابتا

انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(1) وست هام

يونايتد يفلت من هزيمة ثالثة على التوالي بتعادل مثير مع إيفرتون