مباشر الدوري الإسباني - لاس بالماس (0)-(1) برشلونة.. جووووول

السبت، 22 فبراير 2025 - 22:00

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاس بالماس ضد برشلونة في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 62 جوووول داني أولمو يسجل الهدف الأول

بداية المباراة

برشلونة لاس بالماس الدوري الإسباني
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