مباشر الدوري الإسباني - لاس بالماس (0)-(1) برشلونة.. جووووول
السبت، 22 فبراير 2025 - 22:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاس بالماس ضد برشلونة في الجولة 25 من الدوري الإسباني.
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ق 62 جوووول داني أولمو يسجل الهدف الأول
بداية المباراة
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