مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رضاه عن أرضية استاد القاهرة بعد أعمال الصيانة الأخيرة، وذلك بعد التعادل مع الزمالك 1-1 في الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "أرضية الملعب ممتازة وأشكر المسؤولين عن استاد القاهرة. كنت سعيدا للغاية بالأرضية لدرجة أني أردت اللعب، ولكن بالطبع كان من الأفضل أن اللاعبين هم من لعبوا".

وأضاف "أدينا بشكل جيد في الشوط الأول، وكانت المباراة عادلة في الشوط الثاني. كنا نتمنى الفوز ولكن المنافس كان قويا أيضا".

وواصل "هذه مباراة قمة بين الثاني والثالث في الدوري ومن الطبيعي أن تكون حدة هذه المباريات عالية. ليس من الطبيعي أن تنتهي هذه المباراة بـ 5 أو 6 أهداف "إلا إن كنت تملك وصفة لذلك يمكننا اتباعها".

وواصل "المباريات في الدوري أصبحت صعبة والمستويات متقاربة، ولن تسير كل المباريات بنفس نتيجة مباراة الإسماعيلي".

وعن سبب عدم فوز الأهلي على الزمالك في الفترة الماضية قال: "هذا أمر وارد".

أما عن سبب غياب علي معلول قال: "إنه مصاب للأسف ولذلك لم أتمكن من ضمه لقائمة المباراة".

وعن التخوف من مشاركة محمد عبد الله بصفة أساسية أمام الزمالك قال: "رأيت أن محمد عبد الله لعب مباراة جيدة للغاية، وإن لم نمنحه الفرصة فكيف سيكتسب خبرة المباريات الكبيرة"؟

وأوضح "إن كان اللاعب صغير السن ولكن يملك الجودة فمن المهم أن نحاول منحه الفرصة لإظهار جودته في مثل هذه المباريات".

وتابع "ارتكبنا خطأ دفاعيا في هدف تعادل الزمالك ولكن هذه الأخطاء وواردة في كرة القدم لأن القرار يتم اتخاذه في ثانية، والخطأ وارد في التنبؤ بمسار الكرة، ولكن لم يكن يجب أن نتلقى هدفا كهذا".

وأخيرا عن أشرف بنشرقي قال: "كان مصابا وتدرب معنا مرة واحدة ثم عاودت الإصابة الظهور قبل أن يتعافى ويتدرب مجددا، وهذا هو سبب عدم البدء به".