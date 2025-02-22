مؤتمر بيسيرو: لعبنا بطريقة جديدة ونحتاج الوقت للاعتياد عليها.. وأتقبل الأخطاء ولكن

أبدى جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك رضاه عن أداء فريقه بعد التعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق في الدوري المصري.

وحسم التعادل قمة الجولة 15 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي: "سعيد بأول دربي لي في مصر، والأجواء رائعة وحماسية، الأهلي بدأ أفضل منا في الشوط الأول ولم تكن هناك أي فرص محققة سوى كرة العارضة، وبعدها دخلنا أجواء المباراة".

وواصل "في الشوط الثاني بدأ الأهلي بشكل أفضل واستطعنا دخول أجواء المباراة وشكلنا خطورة والتعادل نتيجة عادلة".

وأردف "اليوم لعبنا بطريقة جديدة ونحتاج بعض الوقت للاعتياد على الطريقة، وأنهينا اللقاء بشكل أفضل من الأهلي".

وأوضح "للمباراة الثانية على التوالي نتعادل بعد استقبال هدف، أمام بتروجت لم تُحتسب لنا ركلتي جزاء واليوم واحدة، أتقبل الأخطاء من أي شخص، لكن على الأقل كان يجب على الحكم العودة لتقنية الفيديو لمطالعة اللقطة".

وواصل "لست سعيدا بالنتيجة لأنها تعادل، وأهنئ اللاعبين على الأداء ولدينا مجموعة مميزة تصنع الفارق".

وأكمل "بدأنا التركيز أكثر في الشق الدفاعي واللاعبون يحتاجون للثقة، ونلعب بطريقة بإمكانها جعلنا مميزين هجوميا، ونحتاج للوقت وسعيد باللاعبين الموجودين ونحتاج عودة المصابين".

واستدرك "خروج نبيل عماد ليس له علاقة بمستوى فني ولكن بسبب الإنذار، ومن الطبيعي أن أظهر عصبيا، وأعتذر لأي لاعب لو كنت عصبيا في بعض اللقطات".

وتابع "معسكر الإسماعيلية أحدث فارقا لأنني أصبحت أعرف لاعبي فريقي عكس مباراة بتروجت، الأجواء كانت رائعة في المعسكر وأتمنى وجود وقت كافي لإقامة معسكر أطول لتطبيق أفكاري مع اللاعبين".

وأتم "ليس صحيحا أن الجفالي يشعر بالحزن، هو سعيد باللعب لأفضل فرق إفريقيا، ويحتاج الوقت لدخول أجواء الفريقين، وهو سعيد عكس ما يشاع عنه".

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التعادل هو الثالث على التوالي في القمة بجميع المسابقات، حيث حسم الزمالك السوبر الإفريقي بركلات الترجيح، وفاز الأهلي بنهائي السوبر المصري بنفس الطريقة.

تعادل لم يخدم سوى بيراميدز، حيث يتصدر الأهلي مؤقتا برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، بفارق الأهداف المسجلة عن بيراميدز الذي يلاقي طلائع الجيش غدا الأحد في الجولة الحالية.

أما الزمالك فيحتل المركز الثالث برصديد 28 نقطة.